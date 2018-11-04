NBA》皮朋：勇士杜蘭特還沒出盡全力

勇士隊前鋒杜蘭特(中)持球進攻。（美聯社資料照）

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中時電子報

勇士隊杜蘭特(Kevin Durant)的進攻能力已經到了收放自如的境界，根據名人堂球星皮朋(Scottie Pippen)的觀察，杜蘭特其實根本就還沒出全力。在杜蘭特離開勇士之前，大家恐怕都無法看到他真正的實力。

皮朋在ESPN節目上表示：「杜蘭特有望成為史上最強得分手，但是他現在與聯盟兩大射手同隊，這使得他不需要出盡全力。說起來這真是恐怖，我不認為有人能阻止一個將近7呎的神射手，而且他以團隊為先，並沒有刻意追求個人數據。」

杜蘭特上季投籃命中率51.6%、三分球命中率41.9%、罰球命中率88.9%，而且他沒有真正的投籃熱區，他在每個角度都可以擁有相近的命中率。加上勇士雙衛所沒有的身高優勢，這樣的球員幾乎是無法防守的。

即使如此，杜蘭特不需要獨力撐起球隊，因此不會有太驚人的數據，上季平均得分26.4分與隊友柯瑞(Stephen Curry)相同。就像哈登(James Harden)當年離開雷霆，到火箭自立山頭之後大放異彩，依照皮朋的看法，必須等到杜蘭特離開勇士，大家才能看到100%的杜蘭特。

皮朋估計杜蘭特的真正實力大約在場均35至40分之間。歷史上僅有4人能達到這種火力，包括張伯倫(Wilt Chamberlain)、貝瑞(Rick Barry)、麥可喬丹(Michael Jordan)，最後一次是布萊恩(Kobe Bryant)在2005-06球季的35.4分。

(中時電子報)

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