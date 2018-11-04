蘭海高速公路大車禍釀14死34傷 肇事司機稱剎車失靈

2018年11月04日 08:41 旺報 孫曜樟

大陸甘肅蘭州至海南口的蘭海高速公路3日晚間驚傳重大車禍，一輛重型半掛載重牽引車（大型拖板車）追撞一排正等待繳費車輛。截至4日淩晨，已造成14人死亡、34人受傷、31輛車不同程度受損。肇禍的李姓駕駛僅受輕傷，他自稱事發前刹車失靈，目前他已被警方留置，正在作進一步調查。

警方初步瞭解，肇事車輛車號為遼AK4481號重型半掛載重牽引車，由李姓司機駕駛。該車沿蘭海高速公路由南向北行駛，經17公里長的下坡路段，在晚間19時21分行至距蘭州南收費站50公尺處時，失控撞上一整排正在等待繳納通行費的車輛，造成31部車輛追撞成一堆。

由於撞擊力道強大，許多車輛嚴重扭曲變形，駕駛被夾在車內哀號，警消人員趕到現場展開緊急救援行動，將傷者送醫，但截至4日淩晨，已有14人死亡、另有34人受輕重傷。

事發後深夜23:30許，肇事車輛所屬瀋陽建華新物流有限公司相關負責人對外表示，遼AK4481號車是靠行在該公司名下的數輛車之一，肇事車跟公司「沒有利益關係」，因為公司「不向該車輛收取任何費用」。

該負責人指稱，對於靠行車輛，車主與該公司簽有協議，公司要求靠行車輛按時年檢，各種保險辦全，不能有違法違章情事，交通事故與該公司無關，責任自理。目前暫時未聯繫上車主，現已派人前往公司查詢遼AK4481號的GPS定位等資訊，根據行車經驗，如果重型卡車駕駛員發現刹車失靈，若附近有隔離牆，一般會選擇撞隔離牆，以避免重大交通事故發生。

該負責人稱，其物流公司自有「直屬」車輛不超過十部，他暫時還不清楚遼AK4481號車的具體載重及車上有多少位元駕駛等資訊，而其公司自有車輛的自重一般不超過19噸，載重量在30噸左右，在高速上的行駛速度一般不超過每小時80公里。

(旺報 )