小7開賣烤雞 網友幫哭：店員技能升等 那薪水呢？

2018年11月04日 09:18 中時電子報 張哲瑋

現在的便利商店店員簡直十八般武藝，樣樣精通，為了配合公司政策，不僅要會懂得擠霜淇淋，還要會搖珍珠奶茶，現在又要會賣烤雞！統一集團旗下超商7-11日前發表全新複合店開賣烤雞，網友們紛紛幫哭：工作量爆棚，薪水沒有升等！

7-ELEVEN餐飲實力再升級，瞄準即食需求，攜手21PLUS、21風味館，正式發表統一集團全新品牌「21TOGO」。(圖/統一超商提供)

據了解，為了呼應更多商圈跟消費需求，統一集團於11/1在高雄發表全新複合式店型，不僅結合烤雞「21TOGO」，還有運動「BEING FIT」以及麵包「烘焙概念」，聯合三種型態，展開便利商店加乘經營模式。

7-ELEVEN首次將「烘焙概念店」搬到高雄，並強化麵包烘焙類別的價值感及專業程度，導入超過70種商品選擇，成為南台灣烘焙麵包品項數最多的一間門市(圖/統一超商提供)

7-ELEVEN挾著此股運動熱潮，並利用BEING fit以電子票證付費(icash)，且無需年費、免綁約的優惠特性，宣布插旗高雄，正式搶攻南部市場。(圖/統一超商提供)

小七要開賣「21TOGO」烤半雞、炸雞等9種明星商品，見此，網友們笑稱：根本台灣新創培訓營，養出各是各樣的人，小7店員等於十項全能，甚至還笑說，以後找工作履歷表沒當過小7店員都不會錄取。同時不禁也為小7店員叫屈，「技能升等，但薪水QQ」、「薪水25K而以吧，加盟可能只有23K」、「時薪140」、「小7店員時薪沒300真的說不過去了」、「完了烤雞成功，以後要烤鴨，要當場片鴨了！」、「何時開放膠囊旅館？」、「哪天兼換輪胎機油不奇怪吧？」

(中時電子報)