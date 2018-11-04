花博晚會成功引熱烈迴響 林佳龍盼台中透過努力變得更好

2018年11月04日 09:33 中時 陳世宗

台中世界花卉博覽會昨日開幕晚會成功引起熱烈迴響，市長林佳龍4日上午接受媒體記者訪問時指出，能辦一個受國際組織肯定的世界級花博，《台中宣言》也獲得178個城市或國際組織簽署十分難能可貴，也感到光榮，龐大的人潮與車流也對交通與維安是巨大挑戰，幸而台中隊禁得起考驗，更盼台中透過市府的努力變得更好。

林佳龍今日上午出席岱宇台中國際馬拉松活動時表示，昨天花博開幕及晚會引起很好的迴響，能辦一個受國際組織肯定的世界級花博，而《台中宣言》也獲得178個城市或國際組織簽署十分難能可貴，身為花博的主辦城市，能夠把台灣最美好的呈現給世界，他感到非常光榮，也要感謝非常多的人。

昨天開幕一整天下來有5萬人入園參觀，而開幕晚會加上中央公園開放後的人潮也有將近5萬人，龐大的人潮及車流也形成市府交通、安全維持等挑戰，不過，以結果來看，「台中隊」禁得起考驗。

林佳龍指出，台中花博展期為期半年，而且不只是白天，晚天燈光有完全不一樣的呈現，開幕晚會也是一連三天都有活動，今明兩天還有精彩的表演，邀請國人來到台中參與花博盛會。

媒體關心近日行程滿檔的林佳龍，昨日晚會後今日一早5點半又是馬拉松活動，詢問睡眠狀況？林佳龍說，其實近期一天睡不到4、5個小時，但平時都有調養，由於有將台中建設得更好的目標，因此與時間賽跑期待花博順利成功，台中這座城市因為有我們的努力，一天比一天來得更好。

(中時 )