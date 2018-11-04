高雄》「最強母雞」韓國瑜永安宮參拜 網嘆：韓總太累了

2018年11月04日 09:41 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨(3日)晚間前進彰化輔選站台，晚會現場湧入數萬民眾熱情相挺。今天早上他前往高雄永安宮參拜，依然受到英雄式歡迎。

韓國瑜到彰化輔選受彰化縣議會議長、縣議員候選人謝典霖邀請為他和彰化縣長候選人王惠美舉辦的「聯合競選總部感恩晚會」助陣，儘管韓國瑜在競選團隊包圍下進場，但仍被熱情的民眾擠得幾乎無法走動，幾乎是被人潮推著往舞台的方向走，更讓晚會現場人數直逼近萬人，在場支持者的熱情可說是超乎預期。對此，網友們表示，「建議接下來除了雲林，不再去其他地方助選了。太累了，要休息好」。

到場站台輔選的重量級人士還有國民黨主席吳敦義、前立法院長王金平、前台北市長郝龍斌、國民黨高雄市長候選人韓國瑜、國民黨中常委蕭景田等人均到場致詞。

從高雄趕來的韓國瑜，晚間7點40分來彰化溪州謝典霖總部外，迅速被人潮包圍起來，現場「韓市長凍蒜」、「韓總加油」聲不斷。隨即在競選團隊人員的護衛下，從中央走道大進場。中央走道大約只有50公尺，韓國瑜卻花了10多分鐘進場。

韓國瑜說，台灣人對政治人物越來越不信任，是太多人一上任就忘記老百姓需要什麼？老百姓的要求其實很簡單就是安居樂業，整個南台灣要合作起來，台灣處境像荷包蛋，蛋白區痛苦，蛋黃區的投資和觀光都不來，彰化縣和高雄要聯手把農產品、漁產品等蛋白區的東西都賣出去，拚好生活，賺錢、賺錢、再賺錢，南台灣大團結，找回榮光。

回顧前民進黨立委沈富雄在政論節目上直指，表示韓國瑜氣勢起來了！而現在整個國民黨中，有外溢效應的只有韓國瑜一個人，因此「韓國瑜不要把自己局限在高雄」。

小編整理韓國瑜近期行程包括:

10月20日 赴宜蘭為宜蘭縣長候選人林姿妙競選總部成立站台。

10月21日 赴屏東為屏東市長候選人林恊松造勢晚會站台。

10月29日 赴嘉義縣朴子市替吳育仁站台支持、赴新竹替許明財合體站台、赴苗栗與縣長候選人徐耀昌同框拍攝競選宣傳影片。

10月29日 赴台南市出席議員候選人謝龍介競選總部成立大會。

10月29日 在高雄大林埔舉辦活動，首度與參選台中的盧秀燕共同造勢。

10月30日 赴台北市舉辦「北漂青年與韓國瑜見面座談會」。

10月31日 赴新北市合體市長候選人侯友宜 力挺新北議員「水龍頭連線」。

11月3日 赴彰化縣替縣長候選人王惠美、縣議員候選人謝典霖站台。

11月4日 下午出席高雄市醫師公會慶祝醫師節大會，傍晚在新竹縣舉行桃竹苗4縣市聯合造勢大會，除了集合6位歷任黨主席外，現場也將與韓國瑜連線。

11月10日 「雲林女婿」韓國瑜將赴雲林出席張麗善的全國農漁民大會師同台造勢大會。

11月11日 「相挺丁守中-拚台北驕傲」下午2時30分至4時30分，韓國瑜將赴台北替丁守中站台。

資深媒體人黃暐瀚日前曾點出韓國瑜面臨的危機，其中一項為「國民黨過度使用韓國瑜」，韓因「全台輔選瘦 5 公斤」，體力下降，睡眠不足，容易說錯話。

對此，網友們表示，「建議接下來除了雲林，不再去其他地方助選了。韓總太累了，要休息好」、「韓國瑜每天都在談論高雄，陳其邁每天都在談韓國瑜。」、「國民黨要愛護國瑜不要再讓去助選了」、「不是說不受歡迎嗎？」、「民進黨人會說，這一定又是假新聞」。

(中時電子報)