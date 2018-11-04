全教產要求政府：別違背專業為選舉護盤台股

2018年11月04日 10:22 中時 林志成

11月24日將舉行9合1大選，由於最近國內股市狀況變動大，傳出國安基金（含四大基金）可能進場護盤。全國教育產業總工會今天發布新聞稿指出，請國安基金不宜輕舉妄動，尤其切勿為提升低迷選情，違背專業與慣例，在高檔冒然進場？

對於台股近日狀況，金管會主委顧立雄與財政部長蘇建榮接受訪問時，強調有5000億銀彈已進入備戰狀態。根據多家媒體報導及官方回應也顯示：繼勞退及勞保基金於10月7日撥款420億元給7家投信進場護盤後，原本在立院辯稱沒有接到指示要加碼護盤的軍公教退撫基金，也為106年的300億元標案解凍！

全國教育產業總工會11日與國民黨立委曾銘宗、蔣乃辛召開記者會，質疑「退撫、勞動基金萬點護盤為選舉？軍公教勞多繳少領噩夢何時休？」財政部回應：「國安基金近期『暫未進場』，另外四大基金的委外撥款也是依約進行！」

針對財政部的回應，全國教育產業總工會金踢再度發表聲明指出，以往國安基金尚能守住專業，通常在7000點以下才會進場，這次竟然10月7日在台股還在1萬0500點的時候就喊出不排除進場，如果不是社會質疑聲浪大，孰知不會就真的違背專業進場了？財金雙長沒有先喊聲說要護盤，又豈會招來質疑和民眾擔憂？

全教產指出，84年以來台股只有5年曾經上萬點，而台股今年萬點以來四大基金卻還不斷越買越多，這符合『逢低進場』，中長期投資規劃策略嗎？」四大基金去年12月底在國內上市櫃股票投資餘額為8778億元，到今年7月底投資餘額增至9295億元，9月底更是攀升至9570億元。

官員說委外代操也是依約進行，但全教產質疑，為何「恰好」在此時將去年凍結了一整年的300億，就在金管會、財政部特別聯袂接受訪問，表示已備妥銀彈5000億之後正好解凍呢？台股萬點以下時忘了撥款嗎？1萬0500點時卻恰好撥款？甚至還有投信表示10月初撥款後被要求3天之內進場？如果屬實，這是尊重專業嗎？

全教產說，會買股的是徒弟，會賣的才是師傅，這幾年全球股市大多頭賺的錢，如果沒有獲利下車，或做適當的再平衡處理，光是從1萬1000點跌到1萬點就已經跌掉快10％了，廣大軍公教勞也希望好不容易「曾經賺過」的錢，能真的尊重專業判斷好好的保住戰果，而不要被政治或其他非專業因素干擾？

(中時 )