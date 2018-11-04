高雄》韓國瑜只會喊口號？網一席話分析 小英又中槍

2018年11月04日 10:12 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜聲勢高漲，不僅在高雄的造勢吸引五萬人潮，連到彰化輔選都引來大批民眾一睹風采。然而，有網友問及，韓喊很多口號讓高雄人覺得有未來了！但這些和兩年前蔡英文所說的所做的有什麼不一樣嗎？對此，有網友神回「有實績，沒看稿，沒抹黑」。

韓國瑜參選後，大打經濟牌、北漂議題，讓許多高雄人有感。韓日前曾說高雄是全台灣最耀眼的一顆珍珠、是偉大的巨人，但這個巨人一直在睡覺，已經睡了2、30年了，而這次市民覺醒了，這個大巨人要站起來了，所以他提出的經濟論述一定會獲得認同，因為高雄現在最需要就是拚經濟。韓國瑜也多次在場合中提及，若他當選市長，他將陪農漁民團體到外面「搶訂單」。

然而，有網友在PTT發文指出，韓國瑜大開支票給高雄人很多希望，喊很多口號讓高雄人覺得有未來了！但該網友認為，這些和兩年前蔡英文所說的所做的有什麼不一樣嗎？他說漂亮話誰都話講，支票誰都會開，直言台灣就一直無限迴圈在政客的手裡吧！

對此，許多網友不認同，並表示「有北農實績啊 蔡有什麼經營經歷？」、「一個是從大逆風打到可能贏 一個從頭就是大順風 這就是差別」、「認真說，韓不用看稿」、「有實績，沒看稿，沒抹黑」、「韓演講不用準備讀稿機，而且頭腦清楚講話靈活」、「哪個候選人沒給大家未來的希望的?」

但也有網友認為「現在的韓只是浪潮 要養出一群韓粉 還得看他的市政與能力到哪裡」、「認真說 沒啥不同 好壞還是得等上台才知道」。

(中時電子報)