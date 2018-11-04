躲旅館盧小小卻遭警破門 通緝犯認了：算你狠

2018年11月04日 10:48 中時 馮惠宜

警方將黃姓通緝犯逮捕，並於其側背包內查獲安非他命1包2.08公克。（馮惠宜翻攝）

台中57歲黃姓通緝犯因不想入監服刑，便到處投宿旅館躲躲藏藏，日前黃男投宿於建國路某間旅館遭到警方鎖定，隔日凌晨警方上門查緝，黃男竟要求警方出示搜索票才願開門，藉以拖延時間，惟警方早已充分掌握情資，確認黃男是遭台中地檢及彰化地檢發佈通緝之4條通緝犯，符合逕行搜索之要件，便直接徒手破門而入，讓黃男無所遁逃，當場乖乖就範。

黃男於今年9月6日起，陸續因竊盜、槍砲及2件毒品案遭通緝，黃男表示其因逃亡多次恐遭聲押而拒絕到案說明，另有3個月有期徒刑尚未服刑，只得到處躲藏。

上月底台中市警察局第三分局立德派出所接獲情資指黃姓通緝犯藏匿於中區建國路段某間旅館內，逐趁黃男熟睡之際上門查緝，警方表明身分及來意，黃男卻拒不開門並向警方嗆聲沒有搜索票不能進入，但警方沒有輕易被嚇唬住，因確認在房內的黃姓男子已遭通緝，便直接徒手破門而入，讓來不及穿衣服的黃男當場傻眼說：「算你狠，我認了」

警方立刻將黃姓通緝犯逮捕，並實施附帶搜索，於其側背包內查獲安非他命1包2.08公克，除將黃男逮捕歸案，另將其依毒品危害防制條例移送法辦。

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(中時 )