岱宇台中國際馬拉松開跑 林佳龍邀參與花博欣賞台中之美

2018年11月04日 10:53 中時 陳世宗

台中最具指標性的國際級賽事－第6屆「岱宇台中國際馬拉松」，4日清晨1萬2000多名跑者從台灣大道市府前廣場開跑！（陳世宗攝）

台中最具指標性的國際級賽事－第6屆「岱宇台中國際馬拉松」，4日清晨1萬2000多名跑者從台灣大道市府前廣場開跑，途經國家歌劇院等台中市知名景點，市長林佳龍為選手們加油，他表示，期盼透過運動，讓大家跑出健康與幸福，並邀請大家共同參與花博盛會欣賞台中之美。

第6屆「岱宇台中國際馬拉松」！除林佳龍外，環保署長李應元、市府運動局長王慶堂、警察局長楊源明、岱宇國際慈善基金會董事長林英俊、前體委會主委陳全壽等人共同為賽事鳴槍，並為選手們加油打氣。

林佳龍表示，台中市是大家公認的運動城市，要成為國際性的運動城市要有國際性的運動競賽及活動，台中的馬拉松活動很多，但像是岱宇台中國際馬拉松的規模及規劃路線這麼有挑戰性的不多；沿途跑者還能欣賞國家歌劇院、秋紅谷、彩虹眷村等台中知名的地標景點。

林佳龍說，華南路藍色公路段雖可眺望台灣海峽，但是可說是全台灣最「硬斗」的路跑路段，他當兵時兩年天天都在附近跑5000或1萬公尺，十分瞭解該路段的情形，跑從最高點到最低點的高低落差有262m之高，在折返點前會先面臨到緩下坡，通過折返點後則立馬面對嚴苛的長緩上坡考驗。

岱宇台中國際馬拉松今年已是第6屆，活動一年比一年盛大，期盼透過馬拉松可提倡運動，同時行銷台中，由於台中花博昨天正式開幕，也邀大家賽事結束後，可來前往花博參觀。

岱宇國際董事長林英俊指出，感謝市府團隊、工作人員的協助，才能讓賽事順利舉辦；活動也結合公益、鼓勵回饋社會，活動分為42公里全馬、21公里半馬、9公里健跑及3公里樂活組，希望大家都有安全及開心的路跑體驗。

(中時 )