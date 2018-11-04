開吉了！槓虎航被譏公主病 富家女怒告8酸民

2018年11月04日 10:36 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

富家女「妮妮」為了換班槓上虎航風波未了，她的臉書遭網友湧入嘲諷「公主病」，部分言論甚至涉及人身攻擊，為此「妮妮」大動作反擊酸民，聲稱提告8名網友，放話要網友「法院見」。

日前自稱家境富裕的女子「妮妮」為了換班問題與虎航爆發糾紛，她控訴今年6月與友人搭乘虎航到沖繩玩，報到才發現與友人時間不同，臨時要換票與櫃檯人員發生口角， 結果沒搭上飛機，還被男主管作勢毆打。不過虎航反控妮妮弄亂櫃台，還打翻一杯咖啡燙傷地勤人員，雙方唇槍舌戰，互不相讓。

新聞曝光後，大批網友湧進妮妮臉書留言辱罵「公主病」、「廢物」、「去死」，導致妮妮一度情緒崩潰，在臉書寫下「請問燒炭死真的比較不痛苦嗎？」。今日妮妮不甘示弱反擊， PO上網友言論攻擊截圖，並附上「法院認證」的罵人價目表，揚言提告酸民。

妮妮發文怒嗆酸民「如果這麼敢說，那請你們勇敢的上電視讓我看看你們長的有多帥，多美？」，砲轟酸民不在場、看故事評論可以，但敢說就不要怕接受法律處理，「對與錯，是與非！不要只躲在後面 出庭大膽說出來！」

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