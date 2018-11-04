他幫太太剝蝦引側目還被罵「小狼狗」 網友全怒了

不少女性認為，男友幫忙剝蝦的舉動很貼心。不過，有網友發文表示，他幫太太剝蝦竟被鄰座女生罵是小狼狗。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
不少女性認為，男友幫忙剝蝦的舉動很貼心。不過，有網友發文表示，他幫太太剝蝦竟被鄰座女生罵是小狼狗。(示意圖/達志影像)

大S日前在電視節目上表示，她不會剝蝦，老公汪小菲剝蝦她才會吃蝦，讓人羨慕。有網友表示，他和太太到花蓮玩，他幫老婆剝蝦，竟引起鄰座一對男女側目，太太去結帳，鄰座的女生竟說「難怪這麼巴結，原來是小狼狗」讓他氣得差點翻桌。網友留言說，「關她屁事啊」、「會被我打耶臭三八」。

網友在《爆怨公社》上發文表示，他跟太太到花蓮出遊，免不了當觀光客到夜市去，太太逛了一下說要吃熱炒，當時滿桌，所以必須併桌」他們跟一對疑似是情侶的併桌。他太太點了五隻蝦、炒蛤蜊、炒飯、芹菜炒花枝，「就我們的默契，我知道那盤芹菜花枝是我的，炒飯一起吃，蝦跟蛤蜊是我老婆愛吃的」。

上菜了，從頭到尾他老婆就只是負責吃，盛飯、剝蝦、挑蛤蜊都他來！這時對面女生說了一句「是沒有手嗎？」。他們不想對號入座，他繼續剝蝦，反正他這樣的舉動，已經吸引過不少異樣眼光很習慣了。吃完了，他太太去埋單，對面女生又說一句話：「難怪這麼巴結，原來是小狼狗」讓他氣得差點翻桌。

他說，「什麼叫巴結？我是疼老婆」、「我的薪水是太太在管，我跟我太太出門我是不用帶錢的，什麼叫小狼狗？」、「妳那句沒被我老婆聽到，一定被我老婆嗆到死」。

網友紛留言說，「她（對面女生）遇不到會剝蝦的男生，眼紅紅，我家的蝦都老公剝，要不然就公公剝勒」、「要是我就直接翻臉了」、「不講話不會死！嫉妒心真可怕、酸葡萄心理赤裸裸的嫉妒，我老公也幫我撥蝦子」、「真要不得的 女人，容易嫉妒別人，又不留口德 」。

還有網友說，「重點是關她屁事啊」、「會被我打耶臭三八」、「也管太多了，要我就是覺得疼老婆這樣好」、「是我一定嗆他」、「你應該回嘴的」。

(中時電子報)

《爆怨公社》

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