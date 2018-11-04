逾200學者連署反對以核養綠公投 網酸：非專業在嘴砲核工

2018年11月04日 11:07 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

圖為黃士修抗議中選會拒絕受理連署書而絕食抗議，現場有反核環保人士舉標語表達反核理念。（資料照片 黃世麒攝）

學界反核勢力崛起！以核養綠公投連署歷經一波三折成案，距離1124大選20天，反核陣營開始大動作串聯，以防以核養綠衝出高票過關。有48位教授發起連署反對以核養綠公投，現已獲逾200位學者連署。不過，網友譏諷，48人沒有一個是核工專業，很懂怎麼不出來辯論。

年底公投案綁大選，以核養綠先前因為補件遭中選會拒絕，而被領銜人黃士修以絕食抗議，並訴諸法律戰，最後官司打贏，逼得中選會不得不受理，終於在最後時間成案。對於以核養綠公投，目前反核擁核立場鮮明，提案方努力衝高票數，反方當然也不會噤聲而毫無動作。就在今(4)日「以核養綠」公投電視辯論會前，傳出學術界大動作反對以核養綠公投。

中央社報導，有48位教授發起反對以核養綠公投連署並聲明，作為長期支持「非核減煤」家園、期盼台灣邁向「能源轉型」的學術工作者，對於「以核養綠」公投訴求重啟核四以及核一、二、三廠延役，他們要呼籲民眾對第16號公投案投下「不同意」票。

聲明指出，台灣既有核電廠受地震海嘯斷層威脅、核廢料無處去、台電工安紀錄不佳、核四未能驗收完工等事實。國際學界也已有警言，在氣候極端變化下，對核電運作的威脅只會加劇，「依賴核電是將台灣社會曝露於更極端的各種風險中」。

聲明也提到，以核養綠公投提案者提出再生能源占10%、核電占20%、天然氣占30%、燃煤占40%的配比目標。屆時將有20%電力依賴老舊核電廠與風險極高的核四，燃煤發電也僅從2017年的47% 降至40%，空污與排碳量換算後將比「非核減煤」還高，不僅將陷台灣於無法承受的核災風險，對空污與減碳改善幅度過低，也無法保障人民健康。

針對核廢料問題，聲明也批評，核一二三廠目前累積超過1萬8千束高階核燃料棒、21萬桶低階核廢料桶，當初送進蘭嶼的10萬桶低階核廢料也仍舊滯留蘭嶼，擁核者僅看見個人當下的用電利益，繼續將核廢料問題推向邊緣社區弱勢族群、將沉重的核廢包袱丟給後代子孫，是無比自私且背離環境與世代正義的行徑。

發起教授們是跨校際，跨領域，除了中央研究院院士和交通大學應用化學系講座教授林明璋、中研院院士和台灣大學數學系教授林長壽、中興大學環境工程系教授莊秉潔、台灣大學地質科學系教授陳文山，自由時報指出，成功大學醫學院公共衛生研究所講座教授王榮德、東海大學生命科學系特聘教授林惠真、陽明大學科技與社會研究所特聘教授傅大為、雲林科技大學科技法律研究所教授兼所長蔡岳勳、中山大學通訊工程研究所教授郭志文、政治大學公共行政學系教授杜文苓等人也在發起人之列。

不過，PTT網友檢視這些發起人學歷，發現這些學者皆非核工專業，不知他們是以何專業作出判斷。網友留言批這些學者是「非專業的在嘴砲核工」、「48個不專業的，那我找50個菜市場大媽來連署」、「帶風向的新聞」、「很懂怎不出來辯」、「理組都懂核工？都懂能源？笑死」、「不是教授就是專業好嗎」、「就只是學術界的鄉民罷了」。

(中時電子報)