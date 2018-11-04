阿里巴巴蔡崇信：貿易戰苦果恐完全攤在美國股市上

2018年11月04日 11:00 中時電子報 何宜玲

阿里巴巴聯合創辦人、董事局副主席蔡崇信日前警告說，美中兩大經濟體之間的全面貿易戰，恐怕會打擊近7萬家仍在中國展開業務的美國公司。他大膽預測說，這些負面結果恐怕會一一反映在美國股市中。

根據美國財經媒體《CNBC》報導，阿里巴巴執行副主席蔡崇信日前針對美中貿易戰發表看法，他認為美國和中國在經濟方面的關係很緊密，有實質共生的關係，因此其實沒有人想要進行貿易戰。但是這兩大經濟體之間全面開戰，最後恐怕會真正傷害美國股市和大批在中國開展業務的美國公司。

據蔡的估計，目前大約有68000家美國公司在中國開展業務，產生了6000億美元的收入，並創造出400億美元的利潤。如果這一切遭到貿易戰攻擊而突然終止的話，恐怕痛苦的結果都將反映到美國的股票市場上。

蔡崇信還指出，中國貿易過剩的問題依然存在，但那是因為過去幾年消費者習慣保守支出，而其實基本上中國的消費者仍然健康。

阿里巴巴上周的股價反映對美中關稅的擔憂，面臨不小的壓力，下跌約12%。美國資產管理公司D.A. Davidson的分析師擔心，如果美中貿易戰持續存在的話，中國對美國的出口減少，中國經濟可能會放緩、抑制消費。阿里巴巴的核心業務將會面臨風險。

(中時電子報)