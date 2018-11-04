影》超狂！他萬隻蟑螂爬滿身 網驚呼：哪來的勇氣

2018年11月04日 11:20 中時電子報 張哲瑋

蟑螂浴的極限！影片來源/取至Youtuber「Crazy Man」頻道。

萬隻蟑螂浴什麼感覺？台灣Youtuber「Crazy Man瘋男」拍攝挑戰萬隻蟑螂浴，一萬隻的蟑螂直接倒在赤裸的上身，屌打其他Youtuber，網友看完影片驚呼：狂！哪裡來的勇氣啊...

Youtuber〈Crazy Man瘋男〉向來拍攝風格大膽，日前上傳一支「蟑螂浴的極限」影片。影片中，成員Nick表示，覺得Youtuber「含羞草」拍攝的兩三隻蟑螂浴影片，讓他大失所望，拿起裝有百隻蟑螂的桶子，桶中的蟑螂竄動聲響，令人做噁！成員華晨覺得一百隻蟑螂連泡腳都不夠，於是兩人準備一桶一萬多隻蟑螂，要讓大家見識什麼才是「蟑螂浴」。

只見華晨僅穿一件內褲站在浴缸裡進行蟑螂浴挑戰，還沒開始挑戰，攝影師看到萬隻蟑螂，直接在一旁嘔吐。Nick撈起蟑螂，一盆接著一盆直接往華晨身上潑灑；華晨身上爬滿蟑螂，卻不見他透露一點害怕，反倒是享受蟑螂浴，樂在其中。

影片最後，華晨胸口過敏泛紅，直說：「死不了啦，這明天就好了！我們Crazy Man從來不讓任何人失望」Nick還揚言，此影片有很多人看，會請廚師料理，滿桌蟑螂料理。

成員華晨胸口泛紅直說，死不了啦，我們Crazy Man從來不會讓任何人失望。(圖/截取Crazy Man 影片)

影片一出，網友紛紛留言，「想看你們吃蟑螂」、「希望可以看到蟑螂九菜一湯」、「酥炸不錯吃」、「一個字 狂」、「我直接跑去廁所吐」、「我也跟著吐了……哪來的勇氣？」

(中時電子報)