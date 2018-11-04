新北市長青趣味運動大會 祖孫共融展現銀髮活力

參與長青運動大會的2500長輩們，在健康老師帶領下一起暖身。（陳俊雄攝）

友善列印
中時

新北市一年一度的老人長青趣味運動大會，4日上午於板橋第一運動場舉辦，共有來自全市29區逾2500名長輩熱情參與，在賽前千人動健康暖身後，長輩們在趣味運動賽中展現十足的活力，打地面高爾夫球、拍球走步、擊球接球活動樣樣來，場邊也響起各區隊友的熱烈的歡呼聲。

新北市副市長呂衛青表示，新北市不僅在重陽節前致贈長輩重陽敬老禮金表達對長者的敬意與關懷，也透過每年舉辦的運動會，鼓勵銀髮族平常養成運動的習慣來保養身體，活得更長壽、更健康。

上午運動會開場也安排了動健康活動，由新北眼鏡舞開場，並且邀請新北動健康種子講師與長者一起動健康，千人共同運動的景象十分壯觀，也讓更多人看到銀髮族強韌的體力與充沛的活力。

另外，今年活動還特別加入由國小學生及祖父母組成的「新北祖孫隊」，參加包括我愛地面高爾夫球、你黏我黏、帶球蛇行趣、彈力超人賽以及球球接接樂等五項趣味競賽，透過雙人合作傳球、運球蛇行、拋接球等活動，不僅玩得趣味，也玩得健康。

主辦的社會局表示，將會持續推動「動健康」，透過培訓完成的動健康老師在各區帶領銀髮族運動，強化大家的自癒力、肌耐力與護身力帶領運動時尚，共同守護長輩的健康，也邀請大家平時多運動，儲蓄健康本，創造新北的「銀色奇肌」。

(中時 )

影》超狂！他萬隻蟑螂爬滿身 網… 《翻爆旺美食》秋冬祛寒聖品 熱…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。