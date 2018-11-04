新北市長青趣味運動大會 祖孫共融展現銀髮活力

2018年11月04日 11:47 中時 陳俊雄

新北市一年一度的老人長青趣味運動大會，4日上午於板橋第一運動場舉辦，共有來自全市29區逾2500名長輩熱情參與，在賽前千人動健康暖身後，長輩們在趣味運動賽中展現十足的活力，打地面高爾夫球、拍球走步、擊球接球活動樣樣來，場邊也響起各區隊友的熱烈的歡呼聲。

新北市副市長呂衛青表示，新北市不僅在重陽節前致贈長輩重陽敬老禮金表達對長者的敬意與關懷，也透過每年舉辦的運動會，鼓勵銀髮族平常養成運動的習慣來保養身體，活得更長壽、更健康。

上午運動會開場也安排了動健康活動，由新北眼鏡舞開場，並且邀請新北動健康種子講師與長者一起動健康，千人共同運動的景象十分壯觀，也讓更多人看到銀髮族強韌的體力與充沛的活力。

另外，今年活動還特別加入由國小學生及祖父母組成的「新北祖孫隊」，參加包括我愛地面高爾夫球、你黏我黏、帶球蛇行趣、彈力超人賽以及球球接接樂等五項趣味競賽，透過雙人合作傳球、運球蛇行、拋接球等活動，不僅玩得趣味，也玩得健康。

主辦的社會局表示，將會持續推動「動健康」，透過培訓完成的動健康老師在各區帶領銀髮族運動，強化大家的自癒力、肌耐力與護身力帶領運動時尚，共同守護長輩的健康，也邀請大家平時多運動，儲蓄健康本，創造新北的「銀色奇肌」。

(中時 )