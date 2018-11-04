《翻爆旺美食》秋冬祛寒聖品 熱騰騰肉羹暖心又暖胃

2018年11月04日 11:32 中時電子報 綜合報導

◎獨家口味 在地人激推美食

宜蘭縣有不少肉羹名店，來宜蘭觀光旅遊免不了品嘗肉羹，鄰近夜市、羅東鎮公所的「羅東肉羹番」，標榜獨家口味，店裡的炸肉捲是國宴等級，肉羹紮實有嚼勁，滷肉飯加上肉羹與肉捲的「一組」搭配，是許多人來店的點餐組合。

◎一吃上癮 肉羹麵饕客必點

位於土城鬧區裕民路與學府路交界的無名小吃店，雖沒有大大看板與招牌，但許多顧客一到用餐時間總準時報到，店內招牌之一肉羹麵是不少顧客必點美味，麵體Q彈、肉羹鮮嫩、湯頭鮮美，冷冷天氣來上一碗，不僅暖胃，也能一飽口腹之慾。

◎六年庚班 不一樣的好味道

苗栗市府前路有家裝潢特殊的店舖「六年庚班」，別以為是校園課室搬出來戶外教學，店內每個擺設可都是老闆精心布置，在傳承肉羹老店好手藝之餘，更碰撞出不一樣的好味道。

◎營養健康 肉羹麵俗擱大碗

位在台中文化創意產業園區旁的第3市場，是台中市歷史悠久的市集，從南區民意街走進市場，就看到40多年歷史的「姊弟冷熱飲食」，老牌麵攤就位在菜市場裡，買菜方便，食材新鮮，肉羹和蔬菜舖滿大碗公的肉羹麵，不只營養健康，配上辣味小魚乾吃得很滿足。

◎現做肉羹 庄腳人幸福食堂

陳榮茂、莊素耐夫婦在台南後壁經營小吃攤，招牌的香菇肉羹用料紮實豐富，每天早上現切現做，肉羹以魚漿包裹後腿肉，都是手工製作，淋上加了香菇、紅蘿蔔、高麗菜、黑木耳、筍絲的羹湯，美味讓人吃了難忘，配上肉燥飯或加入意麵、油麵，飽足感百分百，也成為後壁農村的知名傳統美食、農民心中的「幸福食堂」。

◎阿珠麵店 老台東的故鄉味

位在台東市中山路靠近台東縣府後門的阿珠麵店，老闆娘阿珠營業已有30多年，古早味肉羹麵的肉羹強調每日現做，是不少台東人魂牽夢縈的「故鄉味」。

(中時電子報)