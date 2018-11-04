《ＬＯＬ世界大賽》陸3：0重挫歐強手 奪全球總冠軍！

2018年11月04日 11:59 中時 林勁傑

電競比賽「2018英雄聯盟全球大賽」昨於南韓仁川舉行，大陸隊伍、由萬達集團董事長王健林的兒子王思聰創立的IG（Invictus Gaming）電子競技俱樂部，以3比0之姿打敗歐洲戰隊FNC（Fnatic），為中國賽區奪下首個LOL全球總決賽冠軍。消息一出讓大陸玩家及網民興奮瘋狂，更登上微博熱搜榜，成為網民話題。

東網報導，自2011年《英雄聯盟》（League of Legends，簡稱LOL）遊戲打入大陸後，網咖、學生宿舍等場所，都處處可見該遊戲的身影，在大陸吸納無數忠實玩家，一年一度的全球總決賽自然也受玩家們關注。

IG電子競技俱樂部由萬達集團董事長王健林的兒子王思聰創立，下有多隊以征戰不同項目的電競比賽為主業的戰隊，而《英雄聯盟》便是他們擅長遊戲主項之一。惟過去7屆比賽均是由外國隊伍奪冠，來自大陸的戰隊只曾在其中兩屆殺進總決賽。加上本次中國賽區頭號種子、季中冠軍賽世界冠軍RNG此前爆冷出局，因此賽前外界都未敢對IG戰隊寄予厚望。

但IG戰隊經過3小時比賽，在5盤3勝的賽制下，最終以3比0奪得本屆總冠軍。而昨晚比賽舉行時，大陸玩家極為關注，紛紛湧到網咖觀看比賽直播，亦有不少學生在宿舍網上直播遙距打氣。當IG戰隊勝出時，粉絲們更興奮若狂的大叫。大陸官媒也第一時間報導喜訊，引來大批網民轉發。

除了比賽受注目外，王思聰現身會場為IG戰隊打氣同樣成焦點，他在會場吃熱狗看比賽的照片也被網民瘋傳。據悉，王思聰曾豪言如果IG奪冠，每位成員都可獲100萬人民幣獎金，有網民好奇他是否會兌現。

(中時 )