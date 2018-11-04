澎湖馬拉松補給超豪華 香港上班族全馬摘冠

2018年11月04日 12:07 中時電子報 陳筱琳 ／澎湖報導 ／澎湖報導

來自香港的馬拉松愛好者梁頌偉，拿下生平在全馬拿下男子組第一個總冠軍。(陳筱琳攝)

菊島澎湖跨海馬拉松今年舉辦第2屆，4日在適合跑步的舒適天氣下起跑，結合在地觀光、美食以及和日、韓跑者文化交流，越來越國際化。

今年菊島澎湖跨海馬拉松設置了18個補給站，除了讓跑者補充水分，還有數個補給站提供如小管麵線、花枝丸、海鮮粥、仙人掌涼果凍、風茹茶、飛魚卵香腸等在地美食，加上跨海大橋等海灣美景，讓不少跑者讚不絕口，甚至有其他國家地區馬拉松愛好者報名。

菊島澎湖跨海馬拉松補給站相當豐富，讓跑者享受當地美食。(大會提供)

有別上號碼布參加菊島澎湖跨海馬拉松的跑者，完賽可以領到一面綠蠵龜獎牌。(陳筱琳攝)

今年拿下澎湖馬全馬男子組冠軍的選手，就是來自香港的上班族梁頌偉，成績剛好是3小時03分03秒，他透露接觸路跑運動已經10多年了，「當初因為測出『三高』，為了身體健康著想下開始透過跑步讓自己養成運動習慣，一開始也是遇到瓶頸，但習慣之後就越來越愛跑步的快感，到現在已經加過10幾場全馬了。」

梁頌偉表示，透過所屬的「樂華長跑會」跑友得知澎湖馬，跟著大家一起報名，有點意外獲得全馬男子組總名次第一，「之前參加比賽只有在分齡組拿到第一，不過這次參加澎湖馬心情很輕鬆，沒有預設成績，知道自己拿到這麼好的成績嚇了一跳。澎湖馬路線跑起來很舒服、風景優美，氣氛又很好，不過有些賽段風很大，給我的考驗不小，未來若有時間的話，很希望能再來參加！」

菊島澎湖跨海馬拉松和日本富山馬拉松締結姊妹賽。(陳筱琳攝)

菊島澎湖跨海馬拉松在執行單位中華民國馬拉松協會、澎湖縣探索未來發展協會努力下，今年還和日本富山馬拉松簽屬締結為姊妹賽會，兩項賽事的特色都是在美麗的海灣線享受跑步樂趣，並也透過合作分享經驗，日本馬拉松實行委員會事務局課長片岡英史表示，希望透過澎湖馬幫忙宣傳富山馬，達到參賽人數1萬3000名的目標。

(中時電子報)