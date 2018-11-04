高雄》民進黨犯大錯誤！洪孟楷：今年選戰會驚天動地

民進黨中央黨部。(中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導

民進黨立委邱議瑩日前以「老婆陪睡說」攻擊國民黨高雄市長參選人韓國瑜，不過還原當天韓國瑜的說法，發現韓說法為玩笑話。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷說韓國瑜遭到斷章取義的奧步攻擊，但他說這種只能在同溫層取暖，而這次的高雄選戰，同溫層的選票已不足以讓民進黨獲勝，他直言今年這場選戰將會驚天動地。

民進黨立委邱議瑩日前LINE對話被流出，其中她說「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」引發外界批評。不過還原韓國瑜10月11日出席「姊妹挺韓國瑜」成立大會致詞當天的說法，發現韓國瑜說法為玩笑話，隨後也強調「是陪你泡茶聊天，不要想歪了」。高市婦女會理事長陳麗娜也指出，邱議瑩這番說法是斷章取義，陳麗娜強調，邱議瑩的話低估所有女性同胞的智慧

這次高雄選舉，韓國瑜大打經濟牌，並表示高雄又老又窮，不過綠營卻認為這是在醜化、污辱高雄人。對此，洪孟楷在《NOWnews》名家論壇發表評論，他直言，選舉不可能講對方好話，但卻扭曲捏造成這樣，「真的可以不顧人性嗎？」對於這次「陪睡說」爭議，洪孟楷說若這次不是被公開，誰會知道原來私下綠委們掐頭去尾的這麼嚴重，韓國瑜拚經濟的話卻被簡化成老婆要陪他睡，「這是汙辱選民智商還是污辱自己理解能力？」

洪孟楷說斷章取義只能繼續在同溫層取暖，但這次高雄選戰，同溫層選票已經不足以讓民進黨獲勝，如果繼續取暖，反讓民進黨陷入落敗泥沼。洪說今年這場選戰會驚天動地。

(中時電子報)

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