習近平喊話支持民營經濟 上海推出提升民營經濟活力27條響應

2018年11月04日 12:29 中時 楊家鑫

大陸國家主席習近平1日在北京主持召開民營企業座談會，再次喊話民營經濟。僅僅過了2天，上海市就推出27條提升民營經濟活力的政策，成為第一個響應號召的省市。其中包括提出3個100億(人民幣；下同)政策，緩解民企「融資難、融資貴」問題。

大陸「上觀新聞」報導指出，上海市委市政府3日發佈《關於全面提升民營經濟活力 大力促進民營經濟健康發展的若干意見》，這是響應習近平總書記號召、深入貫徹習近平總書記關於民營經濟發展重要指示精神和黨中央決策部署的實際行動。

報導稱，意見強調，要堅決貫徹「兩個毫不動搖」的大政方針，堅持不懈推動國資、民資、外資合作共生、共同發展，堅持不懈促進國資、民資、外資平等對待、一視同仁，充分發揮市場配置資源的決定性作用，充分發揮民營經濟作為推進供給側結構性改革。

報導指出，意見從進一步降低民營企業經營成本、營造公平的市場環境、提升民營企業核心競爭力、緩解融資難融資貴、構建親清新型政商關係、依法保護民營企業合法權益、加強政策執行等7個方面共27條，對進一步助推民營經濟發展做出部署。

報導稱，將降低「四項成本」減輕企業負擔，包括全面落實稅收優惠政策、降低企業用地成本、要素成本、制度性交易成本；在打破「捲簾門」、「玻璃門」、「旋轉門」方面，發揮政府採購支持作用，市級部門年度採購項目預算總額中，專門面向中小微民營企業的比例不低於30%，其中預留給小微企業的比例不低於60%。

同時，在為核心競爭力提升創造條件方面，精準引進包括優秀民營企業家、技術人才在內的各類急需緊缺人才；在緩解融資難融資貴方面，提出「三個100億」，包括建立100億元的上市公司紓困基金；為優質中小民營企業提供信用貸款和擔保貸款100億元；逐步擴大中小微企業政策性融資擔保基金規模至100億元。

(中時 )