台南》牽線喜憨兒商品上架超市 黃偉哲推策略聯盟

黃偉哲牽線喜憨兒加工食品上架農會超市。（程炳璋攝）

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臺南市喜憨兒庇護工廠不只做麵包，還以在地農漁產作加工品販售，因無力宣傳，產品鮮為人知，民進黨籍臺南市長候選人黃偉哲居中牽線讓喜憨兒商品上架農會超市，拓展商品通路，4日在假日農市宣布策略聯盟，未來臺南市8家農會超市都能買到這些商品。

喜憨兒基金會在各縣市的庇護工廠都以「賣麵包」提供憨兒工作機會，臺南庇護工廠獨有增加製作在地農漁產品加工食品，增加了10個憨兒工作職缺，唯尚打不開販售通路。

黃偉哲日前居中牽線，由農會提供原物料給臺南庇護工廠加工製造食品，再將食品擺在臺南市、柳營、善化、白河、下營、麻豆、左鎮、新市等農會超市行銷、販售，讓喜憨兒基金會有資源聘顧更多憨兒。

黃偉哲4日參加基金會與農會策略聯盟說明會，提到憨兒因為身分特殊，在一般職場求職困難，臺南庇護工廠才開業半年，已提供10位憨兒有固定月薪工作，相當難得。目前庇護工廠訂單量所能支撐的人力已飽和，有農會通路後，可增加訂單，再增加憨兒人力需求。

喜憨兒臺南庇護工廠主推商品包括BBQ烤肋排、巖燒客家豬肉、義式香烤豬肋排、香榭去骨雞腿排、醬烤帶骨雞腿、紅燒虱目魚、樹子虱目魚、麻油猴頭菇湯等料理，未來加強與各區農會提供的優質農漁產品製作，在年節時推出應景商品。

(中時 )

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