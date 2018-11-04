談中美貿易戰 傅瑩：修昔底德陷阱存在也不必踏進去

2018年11月04日 12:34 中時 楊家鑫

中美貿易戰似有回暖跡象之際，大陸前外交部副部長傅瑩在彭博刊登文章強調，中國人需要瞭解中美關係所面臨的問題及其原因。雖然新的形勢令人擔憂，但人們沒有放棄重返穩定和發展的希望，並且願為實現這一目標而努力。即便「修昔底德陷阱」是存在的，但並不意味著我們必須踏進去。

大陸央廣報導指出，彭博新聞網4日刊登大陸社科院國家全球戰略智庫首席專家、清華大學兼職教授、大陸外交部前副部長傅瑩的文章「中美關係能否從危險的邊緣回歸？」

傅瑩在文章中指出，中美關係下滑的速度超出人們預料，貿易摩擦帶來的緊張局勢開始向其他領域蔓延。造成這些緊張的原因是多元和多樣化的，包括工業技術新增長動能的競爭、動搖自由民主國家的重大政治力量變化等。此外，美國等西方發達國家基於對不同政治制度的懷疑心態，對中國在共產黨領導下取得成功疑懼日深。

文章稱，美國需要意識到，它的諸多怨訴都建立在不牢固的事實基礎之上，事實上美國是全球化的長期主要受益者。然而美國有一些人似乎想促使世界上最大的兩個經濟體「脫鉤」，減少相互依存，以期阻礙或至少滯遲中國的進步。

文章指出，中美相伴成長了40年，「脫鉤」不可能立竿見影，將經歷長期而痛苦的過程。而這對雙方的經濟和人民的福祉乃至全球經濟可能造成的損害，恐怕是世界難以承受之重。

文章稱，如果兩國對抗，不論對兩國自身還是世界來說都有極大的危害。因此雙方都需要避免誤判彼此戰略意圖，否則就會陷入無果的惡性循環中。然而，如果美方提出的訴求有合理的地方，中國人可以坦然接受，並且通過加快改革來解決這類問題。

文章最後強調，中國人需要瞭解中美關係所面臨的問題及其原因。雖然新的形勢令人擔憂，但人們沒有放棄重返穩定和發展的希望，並且願為實現這一目標而努力。即便「修昔底德陷阱」是存在的，但並不意味著我們必須踏進去。

(中時 )