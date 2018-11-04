新竹》林智堅西區鐵三角後援會今成立 支持者擠爆現場

立委柯建銘（中）4日在新竹市長候選人林智堅與議員候選人陳建名、里長候選人郭文銘西區後援會暨聯合競選總部成立大會中，大力推荐陳建名（左）與郭文銘。（陳育賢攝）

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新竹市長候選人林智堅（中）4日與議員候選人陳建名、里長候選人郭文銘共同成立西區後援會暨聯合競選總部。（陳育賢攝）
立委柯建銘（中）4日在新竹市長候選人林智堅與議員候選人陳建名、里長候選人郭文銘西區後援會暨聯合競選總部成立大會中，大力推荐陳建名（左）與郭文銘。（陳育賢攝）
新竹市長候選人林智堅4日與議員候選人陳建名、里長候選人郭文銘共同成立西區後援會暨聯合競選總部，青南宮的現場被1200位支持者擠爆。（陳育賢攝）

新竹市長候選人林智堅4日與議員候選人陳建外、里長候選人郭文銘共同成立西區後援會暨聯合競選總部成立大會，推出「會做事鐵三角」；許明財昨晚則在前總統馬英九的陪同下在新竹市鬧區掃街；謝文進除在下午與辦親子活動外，晚間也再舉辦1問政說明會。

今天上午的成立大會於大南勢地區重要信仰中心的青南宮舉辦，林智堅在立委柯建銘、競總總幹事鄭宏輝的陪同下出場，現場千餘位支持者大喊凍蒜，並為陳建名、郭文銘大力催票，此次並要以「母雞帶小雞」方式拉抬各級候選人聲勢，另包括議員吳秋穀、林盈徹、議員候選人賴稟豐、陳雪慧、鄭美娟都到場力挺。

柯建銘表示，選舉倒數剩19天，今天人山人海來力挺陳建名、郭文銘，未來將與市長林智堅連線，提供里民上、下游連線的服務，他認識陳建名超過10年，建名最初在擔任服務處工讀生時任勞任怨，就讓他印象非常深刻，懇請鄉親一定要給肯打拼的年輕人機會。

里長郭文銘表示，將以林智堅、陳建名、郭文銘都在南勢里拿下2000票為目標，再造南勢榮耀，南勢里近年在林智堅的支持下，客雅溪沿岸持續整治，路越來越平，環境也越來越好，未來要持續團結，讓南勢更繁榮。

陳建名指出，他給鄉親兩個承諾，一定做好民意代表的工作，首先，不管西區、北區，只要鄉親有問題，他一定全力服務，未來也將用在市府服務多年的經驗，用心監督市政，以「沒有最好，只有更好」的高品質，給里民最好的服務品質。

林智堅則說，他與里長郭文銘以及議員候選人陳建名，未來會是南勢「會做事鐵三角」，當年他第1次選議員，南勢里的鄉親放下手邊工作助選，給他最大溫暖，他感謝至今，郭文銘此屆首次當任里長，對里民照顧非常用心，民眾的需求都立刻去做，與他聯手，造就南勢里這幾年的大進步、大蛻變。

他表示，客雅溪號逐段整建完成，竹香北路也在郭文銘的請托下，與他攜手爭取中央經費完成建設改變，未來將持續完善，與竹香南路串成6公里長的人行步道，即將完工的南勢多功能活動中心，未來裡面有親子館、社區公托、長照據點，長輩孩子都能使用，選對人，會做事，4年也能改變1個里。

林智堅說，陳建名擔任市府祕書期間，就與他跑遍南勢會勘工程促成改造，是將加入改造南勢里的新血，今天幾乎全南勢地區的鄉親都站出來，力挺陳建名、郭文銘，未來4年，一定能延續城市改變。

(中時 )

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