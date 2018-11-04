巴黎大師賽》全場無破發 喬帥還是贏費爸

2018年11月04日 12:39 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

2018巴黎大師賽男單準決賽上演一場精采對決，即將重返世界第一的塞爾維亞喬柯維奇和前世界球王瑞士費德勒，打了超過3小時，最終喬帥7：6（8：6）、5：7、7：6（7：3）力克費爸、晉級決賽，擋住費爸問鼎生涯第100座單打的道路，賽後喬帥讚嘆，這是他生涯最棒的比賽之一。

這場比賽喬柯維奇贏得一點都不僥倖，全場擁有12個破發點，卻都全被費德勒手下，而喬帥全場只出現兩個被破發點，只在第二盤被費爸破了一次發球局而讓出該盤，決勝第三盤，喬帥在搶七局6：1絕對領先，費爸連救兩個賽末點之後，最終還是喬帥順利收下勝利。

這是兩人生涯47次交手中，喬柯維奇對費德勒拿到的第25勝，也是對戰4連勝，，賽後喬帥說：「我跟費爸生涯打了不少場經典戰役，但巴黎大師賽這場準決賽，絕對會是排名前面的比賽。」

已經拿下22連勝的喬帥補充：「這場絕對是我今年表現最佳的比賽。」他還用法文向觀眾說：「我非常尊敬費德勒這位勁敵。」

喬柯維奇將和俄羅斯籍非種子選手卡察諾夫（Karen Khachanov）爭冠，這是卡察諾夫生涯首次打進巴黎大師賽決賽。

費德勒苦戰三盤落敗，難掩失落心情。(美聯社)

費德勒目前生涯累積達99座冠軍，想要奪的個人生涯第100座冠軍還要再多等一些時間，賽後心情有點沮喪，表示：「每當輸掉這種差距很近的比賽，總是會有滿滿的遺憾，現在我得好好面對失落的心情。」

(中時電子報)