NBA》罵教頭有用？湖人終結對戰拓荒者16連敗紀錄

詹姆斯4日貢獻28分、7助攻與5籃板。(美聯社)

友善列印
中時電子報
看到隊友的好表現，詹姆斯都不禁比出大拇指。(美聯社)

先前爆出湖人籃球事務總裁魔術強生責罵總教練華頓領軍不力的負面傳聞，果然帶給湖人全隊一定程度的正面刺激，4日來到客場遭遇拓荒者，湖人靠著板凳發威，終場114比110險退拓荒者，也中止雙方對戰16連敗的難堪紀錄。

NBA》詹皇：外界雜音從來不會困擾我

也許是還沒從開幕戰在波特蘭客場輸球陰影中走出，湖人開賽打得相當凌亂，更讓拓荒者一度取得10分領先，但在詹姆斯、隆多、英格拉姆等人領軍下，湖人逐漸把比分追上，打完上半場，湖人僅以56比57落後地主拓荒者。

雙方原本第3節陷入拉鋸僵局，湖人卻靠隆多、哈特、波普等板凳球員，拉出一波14比0猛攻，轉眼取得17分大幅領先，也讓坐在板凳上的詹姆斯興奮不已，湖人末節更領先到20分之多，只是拓荒者怎麼可能就此宣告放棄。

拓荒者「雙槍」利拉德、麥科倫末節突然回神，領軍打到最後1分02秒，雙方只差5分，幸好詹姆斯利用切入吸引防守，妙傳麥基最後28秒籃下放進兩分，接下來拓荒者只能利用犯規凍結時間，卻已無法扭轉場上局面了。

詹姆斯貢獻湖人最高的28分，外加7助攻、5籃板、2火鍋，表現依舊全面，隆多也拿17分、10籃板及6助攻，庫茲馬與麥基各有12分。上次湖人擊敗拓荒者在2014年3月4日，等於湖人花了快4年多時間，才有辦法再贏拓荒者。

(中時電子報)

巴黎大師賽》全場無破發 喬帥還… 菊島澎湖馬有特色 吸引日方締結…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。