NBA》罵教頭有用？湖人終結對戰拓荒者16連敗紀錄

2018年11月04日 12:39 中時電子報 黃及人

看到隊友的好表現，詹姆斯都不禁比出大拇指。(美聯社)

先前爆出湖人籃球事務總裁魔術強生責罵總教練華頓領軍不力的負面傳聞，果然帶給湖人全隊一定程度的正面刺激，4日來到客場遭遇拓荒者，湖人靠著板凳發威，終場114比110險退拓荒者，也中止雙方對戰16連敗的難堪紀錄。

也許是還沒從開幕戰在波特蘭客場輸球陰影中走出，湖人開賽打得相當凌亂，更讓拓荒者一度取得10分領先，但在詹姆斯、隆多、英格拉姆等人領軍下，湖人逐漸把比分追上，打完上半場，湖人僅以56比57落後地主拓荒者。

雙方原本第3節陷入拉鋸僵局，湖人卻靠隆多、哈特、波普等板凳球員，拉出一波14比0猛攻，轉眼取得17分大幅領先，也讓坐在板凳上的詹姆斯興奮不已，湖人末節更領先到20分之多，只是拓荒者怎麼可能就此宣告放棄。

拓荒者「雙槍」利拉德、麥科倫末節突然回神，領軍打到最後1分02秒，雙方只差5分，幸好詹姆斯利用切入吸引防守，妙傳麥基最後28秒籃下放進兩分，接下來拓荒者只能利用犯規凍結時間，卻已無法扭轉場上局面了。

詹姆斯貢獻湖人最高的28分，外加7助攻、5籃板、2火鍋，表現依舊全面，隆多也拿17分、10籃板及6助攻，庫茲馬與麥基各有12分。上次湖人擊敗拓荒者在2014年3月4日，等於湖人花了快4年多時間，才有辦法再贏拓荒者。

(中時電子報)