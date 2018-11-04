碰！赤膊男私闖大樓出不來 離奇墜7樓身亡

2018年11月04日 12:49 中時 巫靜婷

夏男墜落大樓圍牆外田埂水溝，現場血跡斑斑。（巫靜婷翻攝）

夏男墜樓當場無生命跡象，救護人員緊急將他送醫仍急救無效。（ 巫靜婷翻攝）

苗栗縣頭份市1名67年次的夏姓男子，昨日晚間9時多，上身打赤膊僅著一條紅條黑色短褲，翻牆侵入1棟新蓋大樓內，約在樓內巡視10多分鐘後，疑因無門禁卡被困在大樓內，便爬上頂樓機房後失足摔下田邊，樓下管理員聽到巨大聲響而出外查看，發現夏男立即報警，但仍送醫不治。

警方初步調查，夏男未婚，有多項前科是轄內治安人口，因不明原因翻牆侵入大樓，從1樓電梯口監視器畫面發現，夏男下樓多次企圖推開大門離開失敗，因而走樓梯上頂樓，研判他是想從頂樓攀爬離開時，不慎失足摔落。

警方表示，該大樓是5層樓建築，頂樓加蓋2層樓機房，從夏男登上頂樓陸臺後，又攀爬鐵梯上機房上方平臺，研判是探頭查探或欲爬牆下樓時，才從7樓高意外墜樓。

大樓住戶表示，聽到有人喊「啊！」接著就「碰」一聲，才向樓下管理員反映，且調閱大樓監視器，夏男從進入大樓到發生意外僅約15分鐘，期間並無人追逐他，也無住戶進出大樓。

夏男墜樓摔落至圍牆外田邊水溝，身上多處受傷，當場無生命跡象，救護人員到場緊急將他送往為恭醫院，但最後仍急救無效。警方表示，下午將報請檢察官相驗釐清確切死因。

(中時 )