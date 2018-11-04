台南》馬英九、朱立倫兩個太陽南下助選 南市喊出全壘打

前總統馬英九南下替台南市長候選人高思博、議員蔡育輝助選，受到熱情民眾歡迎。(莊曜聰攝)

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新北市長朱立倫到台南助選，他說回到新營就像回到故鄉。(莊曜聰攝)
馬英九、朱立倫同台替台南市長候選人高思博、市議員蔡育輝等人助選。(莊曜聰攝)
前台南市警察局長陳子敬也出席力挺高思博。(莊曜聰攝)
台南》馬英九、朱立倫兩個太陽南下助選 南市喊出全壘打

國民黨台南市長候選人高思博、市議員蔡育輝4日在台南新營成立聯合競選總部，前總統馬英九、新北市長朱立倫連袂登場替候選人「讚聲」，現場湧入近3000群眾，兩人致詞時表示全台灣都在覺醒，絕對可以翻轉選情。

新北市長朱立倫說，國民黨在台南市是一個很艱難的選區，大家都說就算民進黨派出一顆西瓜也會當選，現在民進黨在台南市派出一個在道德、法律上都有問題的候選人也會當選，但現在高雄覺醒了、台中也要翻盤，全台灣都在改變，就是因為民進黨執政實在做得太差。

朱立倫指出，這兩年多來，中央每天都在拚政治，轉型正義搞成像是明朝東廠，一例一休讓勞資對立，還有反覆的發電政策、急凍的兩岸關係，近來甚至還要讓國安局監控臉書、網路，實在太過離譜，現場的熱情讓他覺得台南已經覺醒，全台灣已經覺醒，情勢可以逆轉。

前總統馬英九隨後也到達現場，台下熱情民眾爭相握手，他也來者不拒，短短100公尺就走了10多分鐘，馬英九上台時向眾人推薦高思博與蔡育輝，他說高思博的民調已經上升，從高雄、台南、嘉義一路氣勢都起來，相信到了11月24日會到最高點。

馬英九說，大家都感覺變天的時候已經到來，民進黨在台南、高雄、嘉義都執政了2、30年，這三個城市的發展大家都很清楚，要不是人口減少，就是百業蕭條，我覺得，人民憤怒的聲音要出來，讓我們好好地把情勢翻轉過來，讓真正能夠為民服務、做人誠懇、做事認真的人出來執政。

馬英九也帶領高思博、蔡育輝、謝龍介等藍營市議員候選人高喊「凍蒜」，並喊出市長、議員全壘打，台下群眾也熱烈響應。

(中時 )

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