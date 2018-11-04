音樂跨越身體障礙 8身障鋼琴家為國出征

2018年11月04日 13:01 中時 游昇俯

第四屆身障者國際鋼琴大賽，我國8名身障鋼琴家將為國爭光。（游昇俯攝）

目前就讀台灣藝術大學音樂系一年級的蔡旻諼，雖然全盲且罹患腦瘤，影響其記憶力，但熱愛音樂的她直說，學琴背譜反而不容易忘。第四屆身障者國際鋼琴大賽12月1至3日將於美國紐約登場，今年我國包括蔡旻諼在內，共有8名身障鋼琴家參賽，將一展他們的音樂才華，為國爭光。台北醫學大學更贊助300萬元參賽經費，讓選手無後顧之憂。

台灣身心障礙者音樂關懷協會理事長陳蔚綺表示，我國選手將與來自16國、數十名鋼琴家一較高下，上一屆台灣奪下3金、2銀、1銅佳績，今年8名選手中有6位具有上一屆的參賽經驗，再次奪獎希望濃厚。協會4日舉辦行前音樂會，亦是要讓選手有充分暖身的機會。

患有智能障礙及全盲的呂文貴，因12歲時聆聽音樂即可在電子琴上彈出相同旋律，展露音樂天分，而走進習琴之路，但他學習上比別人慢又忘得快，呂文貴說，上課老師教指法與音階的彈奏技巧，他透過錄音，課後以邊聽邊彈琴的方式複習，才能把曲子記下來。呂文貴不畏身體障礙，努力提升琴藝，展現動人的毅力。

另一名全盲的蔡旻諼，則在兩年前發現腦瘤、接受化療，雖然病情影響她的記憶力，但她說，彈琴記曲譜「反而不太會忘」。這次參賽蔡旻諼將演奏貝多芬「月光奏鳴曲第三樂章」，她說，這首曲子具有「爆發力」，但旋律繁複，簡單的曲目她一周能將譜背起來，「月光」卻花了她三周才練起來。

蔡旻諼表示，特別是樂章中有幾個段落需要在琴鍵間大幅度跳躍，老師教她以大拇指去帶，從慢速開始，練習許多次才能逐漸加快。現在腦瘤病情不再影響她的演奏，蔡旻諼對首度赴美參賽，直說「既期待又緊張」。

代表團將在11月底出發，陳蔚綺說，此行選手有全盲、多重障礙及自閉症患者，出國將安排每位選手有一名陪同者協助，但選手還需要克服時差與氣候等問題，所幸北醫大贊助參賽經費，讓團隊吃下一顆「定心丸」，也讓選手無後顧之憂。

(中時 )