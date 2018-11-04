看韓國瑜與柯文哲 鄉民讚嘆DPP的造神天賦

台北市長柯文哲(左)。國民黨高雄市長參選人韓國瑜(右)。(合成圖/中時資料照)

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中時電子報
/綜合報導

年底地方選舉倒數！國民黨高雄市長參選人韓國瑜空襲戰術奏效，聲勢上漲；台北市長柯文哲民調則穩定領先對手國民黨參選人丁守中、民進黨參選人姚文智，PTT有網友比較柯、韓2人崛起過程，結論出要歸功於「DPP的造神能力！」

民進黨不禮讓台北市長柯文哲競選連任，綠白正式宣布分手，之後柯文哲捲入活摘器官風波，被 《屠殺》作者葛特曼指控是「Liar」。對此，PTT一名J姓網友酸，民進黨四年前「慧眼識英雄」，禮讓柯文哲，並為柯洗刷活摘器官、財產議題，如今2018年自打臉，揪著柯文哲活摘器官議題不放，因此「成功打造民調第一的柯市長！」

高雄市選情激烈，參選人韓國瑜也先後遭抹黑菜蟲、黑道，「母語回家學」及「陪睡說」也屢遭抨擊。J網友表示，其實韓國瑜提的政見不免讓人質疑，但為什麼韓的民調有本事打到55波？網友認為原因是「DPP豬隊友不斷秀下線」。近來更驚傳《關鍵時刻》主持人劉寶傑請辭，傳出原因為劉寶傑長期關注高雄選情，遭政府施壓電視台高層下令打壓，抑止韓國瑜選情升溫。

比較韓國瑜效應及4年前柯P崛起過程，J網友總結出「神的稱號都是DPP親手加冕的，佩服！」，並大酸特酸，列出四大造神功臣，「扶龍格、波蘭盈、新東廠、中選會…」。底下網友跟著附和「這就是DPP觸手每個都想碰，太貪心的血淋淋例子」、「真覺得要不是DPP一直打，根本不會有人注意韓國瑜」、「建議DPP要立即抓戰犯負責！」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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