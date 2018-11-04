女星遇「潛規則」慘被輪暴懷孕！郭靜純：超慘的

女星周婷婷上節目爆料曾經遇到潛規則，讓她差點被性侵。（圖／翻攝自周婷婷臉書）

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中時電子報
／綜合報導

台劇女星周婷婷日前上節目時，被主持人何篤霖讚許應對得宜，她才表示其實自己不是新人，她當年剛入行時，甚至曾經遇上恐怖「潛規則」，甚至有其他女星工作後應酬被「輪暴」還懷孕，大爆這樣的驚悚內幕。

周婷婷遇上潛規則內衣扣被色狼工作人員解鎖。（圖／翻攝自命運好好玩YouTube）

剛入行時的周婷婷，第一次當上戲劇女主角，卻遇上一位資深工作人員對她說：「我在這行20幾年了，新人第一次演女主角一定很緊張，我住在2012房，你來我教你。」當時年輕不懂事的周婷婷，真的以為對方是單純想跟她討論劇本，但因為她剛入行很怕生，還是不敢去對方房間討論劇本，就這樣一天、兩天過去，對方就來對她說「我不是跟你講過了嗎」。於是該名資深人員竟主動到周婷婷的房門前敲門，而周婷婷以為對方是來討論劇本，也就順勢開門，「沒想到他一進來就開始上下其手，從腳開始摸到背，手搭一搭以後我內衣扣就開了」，這下周婷婷才意識到「潛規則」來了，緊忙掰出各種理由送走對方。

最後色狼甚至拿到她的鑰匙，直接爬上床遇性侵她。（圖／翻攝自命運好好玩YouTube）

結果這名工作人員還是不死心，最後竟然還拿到她的房間鑰匙，趁她睡覺時爬上床壓在她身上，準備性侵她。她靈機一動講出當時的老闆娘是演藝圈大姊大等等就要來，對方才趕快知難而退。

幾年後她被帶到一個應酬場合，沒想到現場竟然有女生被輪暴還懷孕。（圖／翻攝自命運好好玩YouTube）

過幾年後周婷婷請了一個經紀人，這個經紀人會帶她去一些場合應酬，有次一個綜藝節目每週都有固定錄影，收工後經紀人就帶她去續攤，現場也是上下其手、前後摸透透，還聲稱「放心啦，不會有事」，結果一個也在當中的女生喝醉後被輪暴，而且還懷孕了，悲慘遭遇讓主持人郭靜純不禁感嘆「超慘的」。但周婷婷強調自己當時不理會經紀人的威脅，反而向他嗆聲：「我說我如果現在回去坐，我不如去酒店上班，他就回我那你不適合這行，我就走了。」

(中時電子報)

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