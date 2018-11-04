南投》水里山區拜票　王秋淑摔車受傷膝難行

南投縣第3選區縣議員候選人、魚池鄉長陳錦倫夫人王秋淑，日前搭摩托車到山區拜票摔傷，目前走路有困難，拜票行程暫由夫婿、公公與父親代打。（沈揮勝攝）

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王秋淑人無礙，但膝蓋伸屈有困難。（沈揮勝攝）
手腕也受傷了。（沈揮勝攝）
王秋淑的政見，與鄉親生活貼近。（沈揮勝攝）
王秋淑（在照片中最裡面一隅）受傷，目前走路有困難，留守競選總部，與工作夥伴整理文宣，打電話拜票。（沈揮勝攝）

日月潭山區地形複雜，候選人家戶拜訪時交通工具須因地制宜，狹窄農路散戶開車不方便，摩托車代步最具效率。南投縣第3選區縣議員候選人王秋淑，二日晚間到水里鄉鹿寮坑拜票回程，不慎摩托車滑倒，傷及右膝右腕，近日拜票行程，由夫婿即魚池鄉長陳錦倫代打。

王秋淑長期關懷弱勢重視家鄉孩子教育，陳錦倫以前擔任縣議員、現今在鄉公所主政，她扮演好媳婦、好媽媽及賢內助等多重角色，並成立「幸福魚池全人關懷協會」，透過關心與服務深耕基層。

2日周五早上，她到水里鄉新興村鹿寮坑拜票，發現山上還有一些散戶開車不方面。中午返家休息時，請兒子騎摩托車載她完成後續行程，下午3點多行經明德養鹿場附近的上坡道時輪胎滑了一下，但並未失控。

晚間7點多返程行經同路段，可能因為傍晚有下一些毛毛雨路面濕滑，再加上陡降坡踩剎車，瞬間就「雷殘（犁田，摩托車翻倒滑著走之意）」，只差一點點就摔落路旁深谷。

王秋淑傷勢，主要是滑倒時撞及膝蓋，韌帶受傷、骨膜發炎，導致無法彎曲；另方面，因摔倒的剎那間，本能地以右手撐地，手腕也明顯腫脹，就醫後身體無大礙，但換來疼痛與暫時難以行走。

王秋淑獲民進黨提名競逐第3選區縣議員，選區範圍即日月潭相關4鄉鎮，6人搶4席選情激烈；主要政見以關懷教育、長照、新住民、青農就業與農村產業。目前因傷寸步難行，留守競選服務處整理文宣、打電話，拜票行程暫由夫婿陳錦倫、公公陳火能、父親王阿珍代打。

(中時 )

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