青年高中快閃 青春活力綻動麗寶樂園

2018年11月04日 13:17 中時 陳世宗

2018台中國際踩舞祭，青年高中快閃青春活力綻動麗寶樂園！（陳世宗翻攝）

第3屆「2018台中國際踩舞祭」11月9日至11日，在台中市政府前廣場與夏綠地公園及國家歌劇院前盛大展開！青年高中等團體4日在麗寶樂園渡假區趁著全城鼓舞沸騰的熱鬧盛會氛圍，在上午11時整和下午2時50分，兩場快閃演出，嗨翻麗寶樂園的OUTLET MALL和探索世界。

將於本週末隆重登場的「2018臺中國際踩舞祭」，11月9日晚間5時30分前夜祭熱鬧開場；11月10日下午2時在夏綠地公園周邊及臺中國家歌劇院前踩舞遊行展演；11月11日更有多場踩舞教學與交流活動，現場還有美食文創綻動主題市集，只要消費集點即可參加抽獎，有機會將東京來回機票、飯店住宿券等大獎抱回家！

台中市觀旅局長陳盛山說，青年高中帶來的舞碼展現出台中大都會城市的新氣象和新面貌，青春洋溢的舞者們就像是都市活力的印記，表現出飛揚的陽光朝氣，象徵城市進步的動力；在激昂的音樂舞蹈聲中，燃起對未來的憧憬和希望！

其中「台中向前行」的願景和精神，恰恰好與市府在觀光面打拼「中進中出」、放眼世界的理念目標一致，期盼透過踩舞祭的宣傳散播，增加台中市國際知名度與能見度，也創造中台灣觀光口碑意象，讓參與活動的民眾能獲得滿滿幸福感及體驗深刻的震撼感動。

(中時 )