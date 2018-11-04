要貸款竟變詐團幫兇！警「計中計」一口氣逮5車手

2018年11月04日 13:21 中時 吳敏菁

成功攔截被害人58萬4000元，（吳敏菁攝）

警方掌握車手行動。（吳敏菁攝）

成功攔截詐款。（吳敏菁攝）

54歲林姓男子網路上看到借貸公司代辦銀行借款，因有資金需求，互加LINE後，借貸公司要求提供3本金融帳戶存放款，林不疑有他，詐騙集團利用這活帳戶，林傻傻幫忙提款70萬元，成了「車手」，事後警覺報案，警方設「計中計」逮捕5名車手。

彰化警分局偵查隊長鐘振邦指出，林姓為了貸款，網路上得知代辦公司的訊息，互加LINE後，不疑有他，將所有3本金融帳戶拍照後line給假冒之公司專員。專員指出要活化帳戶，公司將會匯款進入林民帳戶內，屆時請其將現金提領出來，交由公司助理帶回公司即可。

林的帳戶10月26日計匯入多筆金額，計70萬，林領出後，依借貸公司指示交由助理，事後警覺怎麼一般借貸方式不同報案，隔日借貸公司稱又匯入多筆金額，林提領11萬後，配合員警在彰化市中正路交給曹姓車手時，將其逮捕，並移送彰化地檢署偵辦。

彰化警分局偵查隊1日，循線得知邱姓嫌犯為曹嫌的收款車手，邱嫌到案坦承犯行，配合警方，前日接獲詐騙集團指示前往台中市台灣大道與自由路收取贓款，警方在兩處各查獲1名車手面交包裹，內有27萬7000元和19萬7000元。隨後邱嫌將收取的2個包裹，依集團指示放置在台中市西區承租之套房內。

警方埋伏，嫌犯傅嫌自備鑰匙打開套房大門欲拿走包裹時，發現2個包裹均無現金，驚覺大事不妙，要逃離現場之際，警方當場逮捕。

警方這次共查獲35歲曹姓嫌犯、22歲邱姓女嫌、32歲陳嫌、24歲陳嫌和39歲傅嫌等5人，一行人當初不是應徵會計助理，就是廚師要辦貸款，結果淪為車手，供稱每次行動只有1500元薪酬，都是搭火車到各地取款，事後在彰化火車站附近交給頭頭，「也是很血汗啦！覺得怪怪，但想說就賺點工資，不知道當別人的工具也犯法」。

警方感嘆搖頭，這次巧計成功攔阻被害人58萬4000元，依刑法詐騙罪嫌移請臺灣彰化地方法院檢察署偵辦。

(中時 )