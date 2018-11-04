國安局坦承監控臉書 柯志恩轟：21世紀還大興文字獄

2018年11月04日 13:11 中時電子報 戴安瑋

國安局證實監控臉書等公開網路社群，偵蒐是否有「詆毀國家元首」等內容，立委柯志恩表示，原來我們喜愛的臉書竟成為「老大哥」監看、情蒐的對象，讓我不覺心頭一陣冷意，她該去自首嗎？她並怒轟，21世紀了，竟還要大興文字獄。

柯志恩在臉書上發文，做了以上表示。她說，原來我們喜愛的臉書竟成為「老大哥」監看、情蒐的對象，讓我不覺心頭一陣冷意，她該去自首嗎？她並列出這兩年來，她在臉書上批評小英總統文章，例如不愛國旗的蔡總統，如何團結國家？（2018/8/14）、總統的頭腦好不好？（2018/8/6）等10篇佐證。

她說，隨便滑鼠動一動，好多篇文字會不會變成「詆毀國家元首」的呈堂證供？21世紀了，竟還要大興文字獄。她並向小英總統喊話說，蔡總統千萬不要縱容國安局「詆毀」您的歷史名聲啊！抱歉，好像又多一條「詆毀」紀錄了！還有各位在此留言的，我們要不要一起自首啊？！

網友留言表示，、「現在當權者就是一群只准周官放火，不許百姓點燈的傢伙……實為小老百姓的悲哀」、「 自首+1」、「以後只能說吾皇萬歲萬萬歲了！」、「那有一半以上的台灣人都要自首了，也包括我在內」、「有種全民都中獎的FUㄟ」。

還有網友說，「以前綠網軍一直罵馬總統水母、死亡之握等罵八年，現在卻不讓酸民罵神隱少女，真是綠色恐怖，不如學泰國立法，罵國家元首(泰皇)抓去關，或直接宣布戒嚴」、「馬總統8年任期從未有如此蠻橫對待人民，妳才2年就把國家搞成這樣，真的歷史會留名，呵呵呵」「年改朔及既往，詆毀國家元首(馬英九)是否也來朔及既往一下！」。

(中時電子報)