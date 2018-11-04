觀光景氣差 7成遊覽車業者營收衰退

2018年11月04日 13:25 中時 李宜秦

近兩年觀光產業萎縮、陸客人數減少，除觀光業者叫苦連天，遊覽車業者也有多家倒閉。根據交通部公佈的調查，有將近7成的業者坦言106年營收較105年衰退；106年底遊覽車共1萬6161輛，較104年底減少146輛，是近十年首度減少，平均每車年收入則減少7.5萬；駕駛月薪平均為4.03萬，較前次調查減少400元。

交通部2年調查一次國內遊覽車營運狀況，最新針對全台922家遊覽車業者的調查報告出爐，根據「106年遊覽車營運狀況調查報告」，結果顯示無論是遊覽車數量、業者年收入、司機薪水等都有下降趨勢。

報告顯示有69.9％的業者認為106年度營收比105年衰退，其中從事「專營旅遊業務」、「兼營旅遊與交通車業務」等與旅遊業務相關的業者，衰退比例高達7成，業者表示衰退原因包括「業者間削價競爭，服務品質降低減少租用意願」、「來台觀光團租車訂單減少」、「經濟不景氣影響國人租用意願」。

106年平均每輛遊覽車的年收入為109.9萬，較104年減少7.5萬，駕駛員平均月薪約4.03萬，較104年的4.07萬減少400元，有21.5％的駕駛員考慮停開遊覽車，其中高達72.3％是因收入不佳導致，另外還有客源不穩定、壓力太大等。

景氣不佳導致許多駕駛離職，有53.4％的業者面臨駕駛短缺情形，其中規模達30輛以上的業者短缺情形更是佔比高達75.6％，日前客運業還向交通部申請放寬七休一例假通過，無疑是要填補人力不足問題。

中華民國遊覽車公會全聯會秘書長陳日中表示，過去專做陸客的遊覽車多達3000輛，如今陸客不來也只好倒閉，或轉做國旅。陳日中指出遊覽車最多時多達1萬7500輛，如今僅剩1萬6000輛，大減1000輛。

陳日中表示，雖然政府力推新南向政策，但新南向旅客消費力低，多是商務客或自由行，來台團客減少。尤其遊覽車駕駛底薪低、收入依靠小費與佣金，導致許多駕駛只好離開此行業，也因此使駕駛出現短缺情況。

(中時 )