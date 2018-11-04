DPP這兩地若敗選 學者施正鋒：蔡英文恐辭黨主席

2018年11月04日 13:39 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

九合一選戰進入倒數，雖然民進黨擁有中央執政優勢，卻可能因為總統蔡英文的執政不力，而導致許多縣市選情陷入膠著、部分縣市甚至可能敗選，也使小英壓力沉重。對此，東華大學民族發展學系教授施正鋒表示，若台中與高雄都敗選，民進黨內部免不了會掀起一波鬥爭，身兼黨主席的蔡英文總統可能必須為敗選負責，交出黨主席位置，更勢必衝擊2020總統大選。

據《NOWnews新聞》報導，施正鋒今表示，在民進黨執政縣市中，基隆市、桃園市、台南市、屏東縣、新竹市被認為是選情樂觀的優勢區，翻盤機率不高。高雄市與台中市選情則是陷入膠著，與國民黨呈現五五波對峙局面。

他認為，在嘉義市與彰化縣兩縣市則因為政績不亮眼，使得民進黨縣市長民調低，因而選情告急。台北市方面，現任市長柯文哲民調持續領先，新北市候選人蘇貞昌民調小幅落後國民黨候選人侯友宜。

施政鋒指出，民進黨在高雄推出陳其邁參選，綠營雖然在高雄執政長達20年，但在面對韓國瑜引領的全國性韓風，陳其邁的優勢也逐漸消失，他說，這現象使現在民進黨中央不只要擔心台中市可能失守外，更要擔心高雄市也可能變天。

他認為，陳其邁現在希望黨中央能下來幫忙輔選。而六都之中，新北市對民進黨是可有可無，但若台中與高雄都敗選，綠內部免不了會掀起一波鬥爭，黨主席蔡英文可能必須為敗選負責，交出黨主席大位，也勢必衝擊2020總統大選選情。

(中時電子報)