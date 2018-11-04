專訪／日吸3千粉！男星因一張照片從素人變男神

2018年11月04日 14:03 中時電子報 李家穎 ／專訪 ／專訪

新生代演員Adam冠宇近期在電影版《紅樓夢》中有精彩演出，片中飾演白天正經的快遞，晚上卻跑趴搞3P。不過真正讓他爆紅是受知名攝影師邀請拍攝的一張照片，這張照片不只讓他的私人社群，粉絲一晚暴增3000多人，更成為他從健身教練轉為藝人的關鍵。

左圖為當健身教練時拍的照片，一放上網路日吸3千粉，更讓他從教練轉藝人。（合成圖／圖翻攝自Adam冠宇IG、晏人物拍攝）

Adam冠宇在社群軟體上擁有高人氣，進演藝圈兩年間他覺得自己運氣滿好的，在網路劇、電影都有尬上一角，甚至在未來要播出的網路劇《浪花男神》擔任主演，都讓他十分滿意。事實上，曾經是專職健身教練的他，從來沒想過要當演員，直到有天知名攝影師「晏人物」主動找上他拍照，他特地從嘉義北上台北，來體驗這次的拍照經驗，結果照片一放上網路，就引發熱議，甚至讓他踏上演員之路。

Adam冠宇近期演出電影《紅樓夢》，有大尺度的誘惑演出。（合成圖／翻攝自Adam冠宇IG）

身材健壯的他，其實是個鄰家大男孩，在《紅樓夢》體驗到了很多人生的第一次讓他印象難忘，比如與男生親密接觸，或是以糖粉來詮釋吸毒橋段。他表示，印象最深刻是他有一場戲與另外兩位男演員，吸毒後3P的戲碼，雖然整段沒有床戲的部分，但他們必須用眼神跟肢體去演出前戲，最後他站起來關上房門，讓觀眾去想像後續。他說關門的部分就讓他NG好幾次，因為每一次都走太快去關上門，但其實是要給觀眾神秘感，從眼神跟很慢的動作去關門，最後播出後也讓不少影迷對這段Adam的眼神相當有印象。

Adam冠宇表示喜歡鄰家女孩型的女生，善良、孝順都是吸引他的關鍵。（合成圖／記者李家穎攝）

近日他接受《中時電子報》專訪，《紅樓夢》是他第一次接演男男戲，很多人都問說怕不６怕被定型，他認為其實有一個印象去讓大家知道也是滿好地，男粉絲較多的他，他不排斥任何形式的愛，特別是在拍完電影後，他認為愛情其實就是人與人，不應該被性別框架給綁住，感覺對了最重要，支持任何性傾向。未來如果還有機會再演出BL劇，他也認為可以投入劇情，完整呈現給觀眾。而單身許久的他，理想型是像「晨神」林依晨這樣的鄰家女孩，他說他平常是一個很安靜的人，可以一整天都不講話，所以希望對方是個善良、能逗他開心、體貼多話的人。

Adam冠宇表示，希望未來可以出健身寫真書或是旅遊寫真書，結合優勢跟興趣。（合成圖／翻攝自Adam冠宇IG）

陽剛味十足的Adam冠宇，不只熱愛健身，也喜歡任何戶外運動，他希望除了擁有好身材，也能將他的專業知識和身材做結合，希望能推出健身書或是旅遊寫真。更希望未來可以利用體育專長結合戲劇，武打、拳擊的劇情都歡迎找他。

(中時電子報)