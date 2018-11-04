菊島澎湖馬有特色 吸引日方締結姊妹賽

2018年11月04日 13:51 中時電子報 陳筱琳 ／澎湖報導 ／澎湖報導

日本富山縣代表富山中村(見圖)，在菊島澎湖跨海馬拉松5公里組，是第一位完賽的跑者。(陳筱琳攝)

邁入第2屆的菊島澎湖跨海馬拉松，以跨海、跳島為特色，不只成為國內路跑愛好者喜愛的賽事之一，在執行單位中華民國馬拉松協會努力之下，把觸角伸到日、韓兩國，透過馬拉松進行文化交流、賽事經驗分享，日本愛媛縣、富山縣都派選手參加，富山馬拉松更和澎湖馬拉松締結姊妹賽，未來將有更密切的合作。

馬拉松愛好者一定知道日本東京馬拉松是全球六大馬拉松之一，不過一年一度愛媛馬拉松歷史更是比東京馬悠久，明年2月就是第57屆賽事，3年前愛媛縣就透過台北市體育局開始和台灣馬拉松界有交流，今年更正式和中華民國馬拉松協會接觸，2月份第56屆愛媛馬，台灣也有選手參加，好手鄭瑞竹不但刷新個人最佳成績，也帶走全馬男子組第4名，讓愛媛縣對台灣馬拉松實力印象深刻。

日本愛媛縣代表(後排左起7人、前排左二和左三)前來體驗菊島澎湖跨海馬拉松。(陳筱琳攝)

今年澎湖馬，愛媛縣派出8名選手、4名工作人員參加，這趟台灣行愛媛縣松山市總合政策部體育推進課課長矢野秋文也前來參訪，他表示，已經和台灣這邊交流過五次，但是第一次到澎湖，希望留下美好回憶，未來繼續合作，也歡迎台灣馬拉松好手多多挑戰愛媛馬。

中華民國路跑協會理事長盧瑞山指出，愛媛縣有松山市、台北市有松山區，同地名的緣分牽起兩地合作橋樑，「而且愛媛馬每年比賽時間氣溫大約在攝氏1到2度，由於當地較乾燥，所以體感溫度大約在攝氏7、8度到10度左右，非常適合跑者的氣溫，而且愛媛馬起跑方式相當特別，是透過火車鳴笛宣告開跑，深具特色。」

和澎湖馬同樣以美麗海灣線吸引跑者的富山馬拉松，在菊島澎湖跨海馬拉松比賽前一天，在澎湖遊客中心和大會簽下締結姊妹賽會的合約，日本馬拉松實行委員會表示，富山馬今年10月28日才剛結束，藉由結盟增加兩地互動，未來雙方都有機會派員參加比賽，提升水準。

透過國際青年組織牽線，中華民國馬拉松協會也邀請一群韓國大學生參加菊島澎湖跨海馬拉松，並安排觀光行程讓學生們了解澎湖在地文化，學生們更在歡迎午宴拿出活力表演舞蹈，是相當成功的國民外交。

(中時電子報)