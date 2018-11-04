活化腦部防失智 日本失智症權威教你這一招

日本失智症名醫建議，平時沒事不妨多按摩耳朵，藉此活化腦部血流，可預防和改善失智症果。(達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

世界平均每3秒就有一人失智，失智症已成現代人聞之色變的新世紀病。罹患失智症者多為老人，但現在醫學已發現，早發性失智也可能提早在40歲就來臨了。面對失智症的威脅，日本失智症名醫認為，提早預防才是當務之本。他建議，平時沒事不妨多按摩耳朵，藉此活化腦部血流，就可達到很好的效果。

日本廣川Clinic院長廣川慶裕執業超過25年，他是日本最值得信賴的失智症權威。他在幫百餘位病患做臨床檢測發現，50歲以上只有10%的人沒有失智！

他指出，阿茲海默氏型失智症發病前20年，腦部會開始堆積β-類澱粉蛋白。從堆積到發病的這段期間，就是「輕度認知障礙」（MCI），可長達數十年。如果以一般發病年紀為65歲當基準，往前推20～30年，40歲正是預防失智的關鍵黃金期。

有這驚人發現後，他自2014年開設失智症預防專門診所，已診治過一千名以上的患者，而他對這些失智症患者的保健建議之一，就是按摩耳朵。而且不管是失智症的前期「輕度認知障礙（簡稱MCI）」患者，或是對重度失智症患者來說，都可能有預防改善的效果。

早安健康報導，廣川慶裕指出，大腦健康運作需要有充足的血液，將氧氣、營養素送到腦細胞的每個角落；而簡單按摩耳朵能帶來的好處， 是刺激耳朵上的多處穴道，促進腦部乃至全身的血流，帶給腦部細胞充足的氧氣、營養，幫助預防失智症。

廣川慶裕透露，只要單純用手揉揉、捏捏、拉拉耳朵，或是輕輕摩擦，就有助於改善腦部血液流，重點在讓耳朵變紅、變溫熱，完全不花時間，一天內多做幾次就可能會有效。如果按摩中遇到某個點特別疼痛，就針對該處多加按摩。

(中時電子報)

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