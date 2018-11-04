挺愛家公投 丁守中：修民法大動干戈 應用專法保障同志權益

2018年11月04日 13:44 中時電子報 綜合報導

挺同、反同公投陣營開始動員宣傳，台灣基督教聯盟與下一代幸福聯盟3日晚間在大安森林公園舉辦「兒少愛家愛國守住公投」活動，近3000名家長帶著小孩出席力挺。國民黨台北市長候選人丁守中也到場致意，他表示，尊重每個人愛的選擇，也祝福有情人終成眷屬，但要改變民法會大動干戈，家庭是維護社會安定的重要力量，他認為不能修改民法，主張用專法保障同志權益。

丁守中辦公室 提供

至於選舉對手曾質疑台北市長柯文哲對反同挺同議題遲不表態，柯文哲競選總幹事小野接受廣播專訪時則說，柯文哲若不是市長，他就會表態，但做為市長，台北市是友善城市，要尊重相愛的人。至於婚姻上合不合法，是中央明年會公布，柯文哲不表態，是因市長應該要照顧所有人。

包括副主席郝龍斌、國民黨立委賴士葆、市議員候選人徐弘庭、羅智強、王正德，新黨議員候選人張榮法、無黨籍議員候選人張凱鈞及新北市議員候選陳靜儀等人皆到場支持愛家公投，獲得上千名民眾熱烈掌聲。曾多次公開表態支持愛家公投的丁守中也與眾人一同簽下愛家公投，表達支持「一男一女，一生一世」理念。

丁守中也說，用專法來保障才符合整體社會趨勢，尊重多數，保障少數。至於性平教育方面，他主張適齡適教，在國中小階段，孩子還小的時候，不該把性平教育當成同婚推廣教育。他也強調，「我愛家，請大家支持第10、11、12號的愛家三公投」！獲得現場民眾熱烈歡呼。

賴士葆則表示，愛家公投是希望真理能夠行在台灣的土地上。政治人物敢公開表態支持愛家公投的，只有丁守中，也希望大家投票給丁守中。

(中時電子報)