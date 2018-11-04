第3屆「清水馬」登場 3500多位「蜘蛛人」橫掃海線

台中市長候選人盧秀燕（左二起）、副議長張清照、前議長張清堂鳴，宣布「清水馬」開跑。（王文吉攝）

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3500多名跑者穿著「蜘蛛衫」橫掃海線，場面相當壯觀。（王文吉攝）
變裝團體也報名參賽，有人穿丁字褲或扮成美少女。（王文吉攝）
前台中市議長張清堂（右二）是馬拉松愛好者，他跑完全馬42公里。（王文吉攝）
清水警分局也參加「清水馬」，還趁勢宣傳「酒後代駕」。（王文吉攝）

第3屆「清水馬」4日上午登場，3500多位「蜘蛛人」在副議長張清照、前議長張清堂鳴及台中市長候選人盧秀燕鳴槍下起跑。參賽者來自海內外，今年變裝團體也來報名，有人穿丁字褲或扮成美少女，還有馬拉松屆知名的「神力女超人」和「西裝哥」，盛況空前。

「清水馬拉松嘉年華」由前台中市議長張清堂發起，副議長張清照主辦，沿途不但風景好，還有10多個補給站，提供豐盛的點心和飲料，參加人數一年比一年多。主辦單位指出，第1屆有2400多人參加，第2屆有2800多人，第3屆人數爆增到3500多人，大批跑者穿著「蜘蛛衫」橫掃海線，相當壯觀。

張清照贊助20多位盲生跑步，惠明盲校特致贈感謝狀；張清照表示，大家應該支持全民運動，更鼓勵盲生走出戶外，跑出健康，這項運動賽事繼續辦下去。盧秀燕則感謝張前議長和張副議長每年舉辦大型的活動，讓大家跑出活力和健康，這次張副議長在選前10多天放下選務來辦這場活動，精神可佩，祝他高票當選。

張清堂和張清照兄弟也穿蜘蛛衫，分別跑完全馬42公里及4公里。跑者當中有不少是全家一起報名，最年長80歲、最年幼3歲，還有人推著嬰兒車或帶毛小孩參加；4個路跑組別，包括全馬、半馬、12公里和4公里，沿途經過高美濕地和鰲峰山等景點，用跑步體驗清水之美。

(中時 )

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