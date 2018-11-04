早餐店遭檢舉連被5局關切 霸氣布條神逆襲 網讚爆

2018年11月04日 13:49 中時電子報 張哲瑋

高雄一家早餐店疑因招牌設計問題，遭鄰居檢舉，包括警察局、環保局、消防局，連國稅局跟工務局都上門前來關切，連登五冠王寶座。老闆直接掛上紅布條超霸氣逆襲做法，讓網友們大讚：有guts，欣賞！

該店家因招牌屢受隔壁鄰居檢舉，5局登門關切。店家昨日PO文自從被檢舉後，顧客常騎過頭找不到，因此做了一條顯眼的大紅布條，讓顧客們比較好找。布條寫道：「隔壁說要檢舉到我倒店，感謝警察局、消防局、環保局、工務局、國稅局，蒞臨指導，讓本店越來越好」。

有趣的做法，引起網友們紛紛大讚，「有guts，欣賞！」、「這也太狂了！」、「回擊擊敗人」、「品質有一定相對保障」、「超級正能量」、「再掛一個哈哈，我就是喜歡看你討厭我，但又幹不掉我的樣子」

事情爆紅，老闆娘也特地PO文寫出整個事發經過，任何的事情都沒有對與錯，某個角度來說鄰居檢舉也是為自己出一口氣，提醒網友，留言要注意字眼，不希望有人因此被告，因為他們夫妻一直保持理性的狀態。再者他們夫妻也讓鄰居收到40幾張罰單，也算是惡鄰居啊！

此文一PO，引來更多網友們留言打氣支持：「回高雄要去光顧」、「用新台幣不讓你倒店！」、「看完整篇文章內容，我要安排家庭高雄行了」、「加油！不要被惡鄰打敗」、「新的熱門打卡景點」、「你們快要升等了，接近無敵了。」

(中時電子報)