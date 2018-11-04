早餐店遭檢舉連被5局關切 霸氣布條神逆襲 網讚爆

店家常遭鄰居檢舉，霸氣逆襲做法，讓網友大讚。(圖/截取臉書粉專「小豬先生x早午餐」)

友善列印
中時電子報

高雄一家早餐店疑因招牌設計問題，遭鄰居檢舉，包括警察局、環保局、消防局，連國稅局跟工務局都上門前來關切，連登五冠王寶座。老闆直接掛上紅布條超霸氣逆襲做法，讓網友們大讚：有guts，欣賞！

該店家因招牌屢受隔壁鄰居檢舉，5局登門關切。店家昨日PO文自從被檢舉後，顧客常騎過頭找不到，因此做了一條顯眼的大紅布條，讓顧客們比較好找。布條寫道：「隔壁說要檢舉到我倒店，感謝警察局、消防局、環保局、工務局、國稅局，蒞臨指導，讓本店越來越好」。

有趣的做法，引起網友們紛紛大讚，「有guts，欣賞！」、「這也太狂了！」、「回擊擊敗人」、「品質有一定相對保障」、「超級正能量」、「再掛一個哈哈，我就是喜歡看你討厭我，但又幹不掉我的樣子」

事情爆紅，老闆娘也特地PO文寫出整個事發經過，任何的事情都沒有對與錯，某個角度來說鄰居檢舉也是為自己出一口氣，提醒網友，留言要注意字眼，不希望有人因此被告，因為他們夫妻一直保持理性的狀態。再者他們夫妻也讓鄰居收到40幾張罰單，也算是惡鄰居啊！

此文一PO，引來更多網友們留言打氣支持：「回高雄要去光顧」、「用新台幣不讓你倒店！」、「看完整篇文章內容，我要安排家庭高雄行了」、「加油！不要被惡鄰打敗」、「新的熱門打卡景點」、「你們快要升等了，接近無敵了。」

(中時電子報)

第3屆「清水馬」登場 3500多位「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。