又抓到賄選！現金夾文宣求父女均當選 社頭村長候選人收押禁見

社頭鄉父女檔村長和代表候選人，涉嫌將現金夾在文宣，以每票500至2000元行賄。（吳敏菁翻攝）

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檢方查選賄，10位選民主動繳回賄選現金，共6500元。（吳敏菁翻攝）

又查獲現金賄選了！社頭鄉父女檔村長和代表候選人，涉嫌將現金夾在文宣，以每票500至2000元行賄，彰化地檢署獲報，傳喚張姓候選人與10多名村民到案說明，還有10多名村民聽到風聲，主動到案自首，並交出賄款、接受訊問，共6500元。檢方偵訊，認為張姓候選人有串證之虞，３日下午聲請羈押禁見，晚間法院裁准。

彰化地檢署10月中旬接獲線報，社頭鄉張姓村長候選人（60歲），涉嫌將500元到2000元不等現金夾在文宣中行賄選民，違反《公職人員選舉罷免法》，彰化地檢署指派檢察官何蕙君指揮彰化縣調站、田中分局偵辦，前日收網，主任檢察官王銘仁率57名警調人員搜索候選人住處，扣得筆記本、文宣等物，並傳喚選民到案。

檢方指出，張姓候選人之女也登記為同區鄉民代表候選人，為求父女均順利當選，竟利用發放文宣機會行賄，檢方投入偵辦，10多名選民聽到檢方在偵訊這個案子，還立即到案自首，交出賄選現金並接受訊問，共計有6500元。

彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛表示，不少選民拒收賄款或返還給候選人，也有民眾收賄後擔心，想退又不敢退，主動跑到地檢署自首繳回賄款，可見法治觀念已經深植民心。

(中時 )

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