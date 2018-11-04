高跟鞋教堂變身仙杜瑞拉 「仙履奇園」AR互動館開幕

「仙履奇園」AR互動體驗館4日由副縣長李明岳、雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能和副議長陳怡岳等人主持開幕啟用。（張亦惠攝）

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仙履奇緣的經典橋段都在館內重現，還有可讓小朋友可以玩沙pk捕魚的沙池。（張亦惠攝）
雲嘉南濱海國家風景區管理處特別在高跟鞋教堂所在的海景公園，打造浪漫新景點「仙履奇園」，讓高跟鞋教堂加深遊玩深度。（張亦惠攝）
科技公司打造的「仙履奇園」數位體驗館，規劃有魔法城堡、AR體感虛擬變身、魔力動感幸福光波、南瓜馬車知性之旅、數位AR虛擬變身、海港濕地生態及白色雲嘉南經典畫面投影等六大主題區。（張亦惠攝）
科技公司打造的「仙履奇園」數位體驗館，規劃有魔法城堡、AR體感虛擬變身、魔力動感幸福光波、南瓜馬車知性之旅、數位AR虛擬變身、海港濕地生態及白色雲嘉南經典畫面投影等六大主題區。（張亦惠攝）

嘉義縣布袋人氣景點高跟鞋「仙履奇園」AR互動體驗館4日由副縣長李明岳、雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能和副議長陳怡岳等人主持開幕啟用。體驗館利用虛擬投影互動元素，結合童話「仙履奇緣」劇情，將多功能賣場大樓變成魔法城堡，每個人都可以化身美麗的仙杜瑞拉，希望讓布袋找回觀光人潮與商機。

高跟鞋教堂因與國內其他知名景點相似，開幕短短2年人氣退燒，今年823水災觀光業更是雪上加霜，雲嘉南濱海國家風景區管理處特別在高跟鞋教堂所在的海景公園，打造浪漫新景點「仙履奇園」，讓高跟鞋教堂，加深遊玩深度，吸引更多遊客前來

科技公司打造的「仙履奇園」數位體驗館，規劃有魔法城堡、AR體感虛擬變身、魔力動感幸福光波、南瓜馬車知性之旅、數位AR虛擬變身、海港濕地生態及白色雲嘉南經典畫面投影等六大主題區，將仙履奇緣的經典橋段都在館內重現，還有可讓小朋友可以玩沙pk捕魚的沙池，開幕半年內免費入館。

徐振能指出，「仙履奇園」運用AR數位科技，融入經典童話故事「仙履奇緣」、白色雲嘉南各景點和布袋的生態特色，以生動有趣方式，提供民眾遊玩體驗，增加旅遊新鮮度與深度。

李明岳歡迎遊客前來名列金氏世界紀錄的高跟鞋教堂拍照打卡，走進數位體驗館享受童話故事的浪漫情節，並認識在地特色風情，讓高跟鞋教堂人氣回溫，人潮回流，重振布袋觀光產業。

(中時 )

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