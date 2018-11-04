嘉義》賴揆估涂醒哲選情：多投一票 多贏一分

行政院長賴清德（右三）、市長涂醒哲（左二）掃街拜票，身障者熱情合照。（廖素慧攝）

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行政院長賴清德（左）、市長涂醒哲（右）送培元里長菜頭，預祝當選。（廖素慧攝）
行政院長賴清德（左二）、市長涂醒哲（右二）掃街拜票，熱情民眾端出水果招待，吃得心涼脾開。（廖素慧攝）
行政院長賴清德（左二）、市長涂醒哲（右二）掃街拜票，水果攤商拿出4顆柿子，預祝當選。（廖素慧攝）

行政院長賴清德4日陪尋求連任的嘉義市長涂醒哲掃街拜票，他盛讚涂醒哲的政績亮麗，對涂醒哲的選情預估，他說，贏多少要由市民決定，懇請市民踴躍投票，多一分支持，就多贏一分，24日一定要去投下關鍵的1票。

賴清德說，選戰剩沒多少天，來民主聖地的嘉義市，懇請市民支持會做事、有能力解決問題的涂市長，如水資源回收中心延宕15年，涂市長只花18個月完工，鐵路高架化延宕28年，已經動工了，貨物轉運中心延宕39年，也已經動工，居家醫療績效數一數二，二行程機車汰舊換新改善空品，且打造了「燈亮、路平、溝通、水清」的城市，應該涂市長連任。

賴清德陪同涂醒哲、市議員候選人王美惠、林耿瑋、尋求連任的培元里長蔡坤龍，到仁愛路舊鳳梨會社掃街拜票，民眾熱情合照、搶拍、握手、開直播，場面熱鬧，凍蒜聲不絕於耳，賴清德深入店家握每位市民的手，卯足力替涂醒哲拉抬聲勢、人氣。

有身障者搭動電車與他合照，賴清德叮嚀隨行人員「這張照片一定要送給這位朋友」，天氣悶熱，賴清德與涂醒哲徒步走約1個半小時，滴水未進，有店家端出一盤水果招待，解渴又沁心脾，賴、涂比讚。

(中時 )

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