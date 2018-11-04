台中》林佳龍左批韓右諷盧 盧秀燕回嗆：不知民意走向

2018年11月04日 14:10 中時 王文吉

台中市長林佳龍與市議員吳敏濟展現高人氣。（王文吉攝）

台中市長林佳龍（左二）為市議員吳敏濟（右二）披掛彩帶。（王文吉攝）

台中市長林佳龍與市議員吳敏濟4日成立聯合競選總部，林佳龍助講時使出隔空打牛，猛轟「韓流現象」是耍嘴皮，更暗諷另外一位選市長的人，平時沒看到建設服務，「要選舉才頻頻唱衰台中」！對此，盧秀燕認為，林佳龍仍然活在自己的世界，被蒙蔽了雙眼不知民意走向，「他心中只有蔡英文，不把民意放在眼裡！」

林佳龍與吳敏濟合體進場，現場湧入上千名支持者，旗海飄揚，支持者夾道歡迎，民眾不停湧上前搶握手，場面熱烈。林佳龍上台為吳敏濟披掛彩帶，後援會及前大安鄉長蘇永珍分別送上包子及粽子，預祝「高票包中」！

林佳龍助講時端出任內政績，他最驕傲的是縮短城鄉差距，還問大家「4年來大甲、大安、外埔有比較進步嗎？」受到現場廣大支持者附和回應。他提到，「吳敏濟就像我的分身，他服務做得好，我也水漲船高，感到很光榮。」

林佳龍說，平常有在做事，如果選舉拿不到票，以後大家就只要出一張嘴就好，台灣政治就亂掉了。他話鋒一轉，炮火瞄準韓國瑜，隔空猛轟說，突然間有「什麼流、什麼流」，問題是平常有沒有心做事情，「選舉不是再選明星，是在選幫我們服務的人。」

「市民是頭家，市長是薪勞耶！」林佳龍說，「我們是要請一個薪勞，不是請他來耍嘴皮子」。林佳龍還引用「台語」俚語說，講得「有孔無損、十三天外，講得一畚箕、做嘸一湯匙，我們的未來，我們的市民有智慧啦！」

林佳龍批完韓國瑜，又暗諷盧秀燕說，選舉到了，另外一位要選市長的人，頻頻唱衰台中，說台中經濟趴在地上，失業率多高，都在北漂、南漂，漂來漂去，又不是在墳墓。現在全台灣都漂來台中，台中人口1年增加2萬人，如果台中差，怎會1年有2萬人爭先恐後移入。

最後林佳龍表示，選舉難免會互相漏氣求進步，但不能講謊話，像是他被攻擊「林佳龍當市長，農民的水權要收費，明明我在議會答詢時已經澄清多次。」對手還一直罵台中空汙嚴重，「我看到鬼咧，這4年來空品的改善結果，是縣市合併8年來最好。」

對林佳龍批耍嘴皮說法，盧秀燕表示，民進黨執政後，從一例一休勞基法修惡、油電雙漲和物價飛漲，台灣經濟更陷入困頓，能源政策又一團亂，犧牲台中人的健康，執政不好到連空氣都弄得很糟，還鬧出促轉會和中選會的東廠事件，中央政府的表現讓人民極度失望。

盧秀燕也指出，林佳龍任內無論經濟、空污、交通、低薪都未見改善，這是絕大多數市民的心聲，現任市長不僅不思改進，還被爆出要求公務員放下業務去幫忙拉票拚選舉的簡訊，足見中央到地方只在乎選舉，不在乎人民生活。

盧秀燕說，「我們感覺到民心向背，也在現今各大民調上微幅領先林佳龍，林佳龍認為韓國瑜和盧秀燕是耍嘴皮子沒關係，我們選舉那天會讓林佳龍知道真正的民意！」盧說，「林佳龍心中只有蔡英文，不把民意放在眼裡！」她會努力回應市民的期待，在經濟上「讓貨出去、錢進來」，在空污上勇於跟中央對抗，並在多項議題提出政見來補足及解決問題。

(中時 )

前大安鄉長蘇永珍（右）送上粽子，預祝市議員吳敏濟連任「高票包中」。（王文吉攝）

台中市長林佳龍（左二）助講時，左批「韓流」，右諷盧秀燕。 （王文吉攝）

台中市長林佳龍隔空猛轟「韓流現象」是耍嘴皮。 （王文吉攝）