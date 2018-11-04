基隆》化不可能為可能！李昌鈺、葉毓蘭力挺謝立功

刑事鑑識專家李昌鈺（左）及前警察大學教授葉毓蘭（右）4日為國民黨基隆市長候選人謝立功（中）站台，李昌鈺將自己的書《化不可能為可能》送給謝立功，祝謝高票當選。（張穎齊翻攝）

友善列印
中時
刑事鑑識專家李昌鈺（前排左三）及前警察大學教授葉毓蘭（前排右二）4日為國民黨基隆市長候選人謝立功（前排中）站台，眾人高喊「凍蒜！」。（張穎齊翻攝）
刑事鑑識專家李昌鈺（左三）、前警察大學教授葉毓蘭（右二）、前基隆市長張通榮（左二）4日為國民黨基隆市長候選人謝立功（右三）站台。（張穎齊翻攝）

選舉倒數20天，國民黨基隆市長候選人謝立功4日出席中正區團結大會，現場邀請到刑事鑑識專家李昌鈺及前警察大學教授葉毓蘭到場相挺，而李昌鈺也將自己的書《化不可能為可能》送給謝立功，鼓勵謝在這場市長選舉，化不可能為可能，高票當選。

李昌鈺表示，謝立功是非常謙虛的學者與專家，而謝的遭遇也和他一樣，從小就沒有了父親，但謝比他更艱苦，一路奮鬥到今天真的很了不起。

李昌鈺說，還記得有次他搭華航從紐約飛回台北，那時他坐商務艙，從機艙人員口中得知時任移民署長的謝立功坐的是經濟艙，當下他便用自己的里程數想幫謝升等，豈料謝仍堅持坐經濟艙，為國家省錢，讓他很尊敬。

「希望謝立功化不可能為可能！」李昌鈺說，他和基隆也有很多淵源，他曾在基隆住過一段時間，哥哥也是海洋學院畢業，希望謝立功能帶領基隆變成國際城市，而他自己一生就是化不可能為可能，祝福謝也能成功挑戰「不可能變可能」。

謝立功表示，李昌鈺非常忙碌，有人說李有一半的時間都在飛機上，所以這次能邀請到李，讓他感到非常光榮；基隆是座國際城市，必須要有更多國際交流，而李是「華人之光」，希望未來能有更多這樣的國際人士來到基隆。謝也借用高雄市長候選人韓國瑜的口號「把人帶得進來，基隆發大財」。

此外，葉毓蘭也說，謝立功是她在警察大學任教的同事，謝後來當上移民署長後，將署內的制度及保障新住民的人權做到「最高點」，且署長這職位還滿大的，但謝卻非常低調，客氣、不濫權，盡好做為公務人員的本分，這就是她所認識的謝立功。

(中時 )

台中》林佳龍左批韓右諷盧 盧秀… 台北》市長首場辯論 4候選人對雙…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。