基隆》化不可能為可能！李昌鈺、葉毓蘭力挺謝立功

2018年11月04日 14:16 中時 張穎齊

刑事鑑識專家李昌鈺（前排左三）及前警察大學教授葉毓蘭（前排右二）4日為國民黨基隆市長候選人謝立功（前排中）站台，眾人高喊「凍蒜！」。（張穎齊翻攝）

刑事鑑識專家李昌鈺（左三）、前警察大學教授葉毓蘭（右二）、前基隆市長張通榮（左二）4日為國民黨基隆市長候選人謝立功（右三）站台。（張穎齊翻攝）

選舉倒數20天，國民黨基隆市長候選人謝立功4日出席中正區團結大會，現場邀請到刑事鑑識專家李昌鈺及前警察大學教授葉毓蘭到場相挺，而李昌鈺也將自己的書《化不可能為可能》送給謝立功，鼓勵謝在這場市長選舉，化不可能為可能，高票當選。

李昌鈺表示，謝立功是非常謙虛的學者與專家，而謝的遭遇也和他一樣，從小就沒有了父親，但謝比他更艱苦，一路奮鬥到今天真的很了不起。

李昌鈺說，還記得有次他搭華航從紐約飛回台北，那時他坐商務艙，從機艙人員口中得知時任移民署長的謝立功坐的是經濟艙，當下他便用自己的里程數想幫謝升等，豈料謝仍堅持坐經濟艙，為國家省錢，讓他很尊敬。

「希望謝立功化不可能為可能！」李昌鈺說，他和基隆也有很多淵源，他曾在基隆住過一段時間，哥哥也是海洋學院畢業，希望謝立功能帶領基隆變成國際城市，而他自己一生就是化不可能為可能，祝福謝也能成功挑戰「不可能變可能」。

謝立功表示，李昌鈺非常忙碌，有人說李有一半的時間都在飛機上，所以這次能邀請到李，讓他感到非常光榮；基隆是座國際城市，必須要有更多國際交流，而李是「華人之光」，希望未來能有更多這樣的國際人士來到基隆。謝也借用高雄市長候選人韓國瑜的口號「把人帶得進來，基隆發大財」。

此外，葉毓蘭也說，謝立功是她在警察大學任教的同事，謝後來當上移民署長後，將署內的制度及保障新住民的人權做到「最高點」，且署長這職位還滿大的，但謝卻非常低調，客氣、不濫權，盡好做為公務人員的本分，這就是她所認識的謝立功。

(中時 )