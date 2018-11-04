秦嵐自認「太胖」 為扮「富察皇后」禁吃晚餐

2018年11月04日 14:48 中時 林淑娟

秦嵐、吳謹言及許凱等人主演的清宮劇《延禧攻略》紅遍兩岸三地，三人上週應八大電視台之邀來台造勢宣傳，帶起一波宮鬥劇追星熱。在接受八大訪問時，談起拍攝期間趣事，「富察皇后」秦嵐竟自曝嫌當時自己的身材「太胖」，自我嚴格要求減重，方法就是不吃晚餐。相對身材纖瘦的吳謹言，則笑稱她是被「熱瘦」的！

《延禧攻略》中的秦嵐、吳謹言親如姊妹。（八大提供）

由於《延禧攻略》開拍期正值炎熱季節，吳謹言說，因為古裝戲服太厚，從一早入宮拍攝到晚上收工，實在是熱得受不了，她每天都得準備2至3件T-SHIRT換著穿。這次製作公司帶來主角戲服在見面會場外展覽，工作人員在協助戲服準備時，驚訝衣服的繡工以及厚重外，每套衣服甚至有三至四件內裡，理解為何吳謹言笑稱會被熱瘦。

吳謹言透露自己是被熱瘦的。（八大提供）

秦嵐和吳謹言戲裡情感好比親姊妹，秦嵐回想一場兩人的對戲，當時鏡頭主要是在拍她，吳謹言則在一旁搭著唸台詞，沒想到吳認真投入，連搭戲都哭了，讓鏡頭前的秦嵐看得很心疼。沒一會兒，導演對著吳謹言大喊：「妳先不要哭啊，要留到拍妳的時候！」再度想起這段，秦嵐跟吳謹言都忍不住大笑。

在《延禧攻略》視覺海報中，有一款頗具巧思，皇后、魏瓔珞、嫻妃到高貴妃，四位后妃的眼睛倒影著另一個面貌。秦嵐飾演的「富察皇后」睛中看見的是年輕時的「富察容音」。秦嵐對於這設計的解讀，表示皇后內心最其實渴望的還是想要成為富察容音，就像她自己跳下角樓說的那段話，「從此我便不是皇后，只做富察容音。」富察皇后的一生，除了責任還是責任，她遺忘了自己的本性，遺失了自己本所擁有的快樂，為了做自己她付出生命的代價。

(中時 )