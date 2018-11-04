台北》市長首場辯論 4候選人對雙城論壇持開放態度

首場台北市長候選人電視辯論會4日舉行，除現任市長柯文哲缺席，會前4名候選人李錫錕（左起）、丁守中、姚文智，吳萼洋互相握手。（方濬哲攝）

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中時

台北市長候選人首場電視辯論會今下午2點登場，除現任市長柯文哲缺席外，國民黨丁守中、民進黨姚文智及無黨籍候選人李錫錕、吳蕚洋都到場，第2階段進入媒體提問，談到當選後雙城論壇是否續辦，4人都持正面態度，認為除了與上海繼續舉辦，也可以加強與其他城市來往。

丁守中表示，他反對大陸打壓台灣的國際空間，但也反對民進黨挑起台獨議題，他若當選兩岸政策不會搖擺，會加強兩岸關係和好，因為大陸是台灣最大的市場，跟大陸關係好，台灣經濟才會更好。

丁守中說，他當選會積極推動雙城論壇，並且要制度化、常態性推動，甚至可以多城論壇，與北京和深圳等地來往，同時他會加強國際城市的交流和招商引資，成立兩岸事務委員會，中央做不到，就由他來扮演兩岸交涉的角色。

姚文智則說，柯文哲只講兩岸一家親，卻沒講後面一句「共圓中國夢」，這是習近平對台灣的通關密語，台北是國家首都，台北要做跟世界交往的城市，若不談政治問題，在對等、尊重的狀態下，他對雙城論壇持開放態度，不只是上海，也要跟東京和曼谷等城市交往。

李錫錕則說，兩岸一家，可以親、應該要親，問題是市長有能力造成親或不親嗎？這需要相當的專業，裡面有很多眉眉角角，過度刺激對方，堅守自己立場，只會弄得不歡而散，他認為自己有能力扮演調合的角色，讓城市繼續來往，讓兩岸保持和平。

吳蕚洋說，兩岸是分家兄弟，問題是當一邊很強大，就會想統一對方，兩岸關係發展要靠談判，無論統一或是獨立都要談判，談判我有解方，至於解方是什麼，「等我當總統再告訴你。」

(中時 )

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