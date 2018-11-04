台南》陳子敬上台力挺高思博 擁抱破冰

前台南市警察局長陳子敬(中)首度公開替國民黨台南市長候選人高思博(左)站台，呼籲支持他的鄉親票投高思博。(莊曜聰攝)

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前總統馬英九喊出南市市長、市議員全壘打，強棒出擊。(莊曜聰攝)
陳子敬、高思博在台上擁抱破冰。(莊曜聰攝)

國民黨台南市長候選人高思博、市議員蔡育輝聯合競選總部4日上午在台南新營成立，之前退選市長的前台南市警察局長陳子敬，則首度為高思博公開站台，陳與高還在台上擁抱破冰，陳子敬也呼籲支持他的民眾票投高思博，讓台南翻轉。

前台南市警察局長陳子敬之前因國民黨遲未推出人選，因此以無黨籍身分投入台南市長選戰，希望能吸納泛藍票源，但國民黨推出高思博後，在整合上出現問題，雙方並無交集，最後陳子敬在選前登記前3天宣布退選，雖然陳子敬表示自評勝選無望，但仍被支持者視為「有委屈」，也成泛藍團結隱憂。

繼上次國民黨市議員林燕祝在選舉造勢場合中，高思博、陳子敬意外同台後，這次在市議員蔡育輝力邀及促成下，陳子敬決定首度出面公開力挺高思博，他上台時強調，自己評估後各方面條件不如高，因此才會退選，現在會全力支持高，讓台南市長換人做做看，也呼籲支持他的鄉親票投高思博，改變台南。

兩人在台上擁抱，營造出泛藍大團結氣氛，國民黨台南市議員梅花聯盟也登台造勢，分別是蔡育輝、王家貞、洪玉鳳、李中岑、蔡淑惠等人，加上市黨部主委謝龍介等人，在前總統馬英九帶頭下，手牽手高喊「凍蒜」，台下群眾反應熱烈。

(中時 )

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